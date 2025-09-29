MrBeast defiende polémico video con acrobacias de fuego

El creador de contenido más famoso del mundo, MrBeast, respondió a las críticas por su más reciente video en YouTube titulado “¿Te arriesgarías a morir por $500,000?”, en el que un especialista profesional escapa de un edificio en llamas mientras recoge bolsas de dinero.

El espectacular montaje, que acumula más de 45 millones de visualizaciones desde su estreno el sábado, provocó indignación en redes sociales. Algunos usuarios lo calificaron de “distópico” y “humillante”, mientras que otros señalaron que podría inspirar conductas peligrosas.

Ante las reacciones, Jimmy Donaldson, nombre real del youtuber con más de 440 millones de suscriptores, aseguró: “Tomo la seguridad más en serio de lo que jamás puedas imaginar”.

Explicó que el concursante Eric es un especialista en acrobacias, que se realizaron pruebas exhaustivas y que todo el set contó con ventilación, interruptores de seguridad, pirotecnia controlada y equipos contra incendios.

Eric superó siete desafíos que incluían explosiones y cañones de fuego, logrando un premio de 350 mil dólares, el cual dijo destinará para apoyar a sus padres jubilados.

MrBeast, además de sus videos virales, es considerado el creador mejor pagado de YouTube y ha expandido su marca con restaurantes de comida rápida y la serie Beast Games en Amazon.

No obstante, también ha enfrentado controversias recientes, como acusaciones de explotación en rodajes y críticas por el uso de escenarios históricos en sus producciones.

