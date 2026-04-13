Muere Asha Bhosle, la artista con más grabaciones en la historia

La cantante india Asha Bhosle, considerada la artista con más grabaciones en la historia de la música y que inspiró el éxito mundial de pop Brimful of Asha, murió ayer a los 92 años, en Bombay, a causa de un fallo multiorgánico.

La artista había sido ingresada el sábado en el hospital Breach Candy tras sufrir agotamiento extremo y una infección pulmonar, según confirmó un médico del centro, Pratit Samdani, quien señaló que su estado se deterioró hasta provocarle un fallo multiorgánico.

Nacida en 1933, Bhosle fue una de las grandes figuras del playback en el cine indio y su voz acompañó durante décadas a miles de actrices de Bollywood, una práctica habitual en esta industria cinematográfica que integra la música como parte esencial de la narración.

En el 2011 fue reconocida por Guinness World Records como la artista con más grabaciones de la historia de la música.

Según los datos de la obra de referencia, a lo largo de su trayectoria registró más de 11,000 canciones en más de 20 idiomas, como hindi, maratí o bengalí.

Interpretó todo tipo de géneros, desde la música clásica y los ghazales hasta el pop o el cabaret, y colaboró con algunos de los compositores más influyentes del cine hindi hasta ser condecorada con el Padma Vibhushan, el segundo mayor honor civil de la India.

Su legado internacional la llevó a colaborar con artistas como Boy George, el Kronos Quartet o Michael Stipe del grupo R.E.M., además de ser la inspiración del éxito mundial de 1997 Brimful of Asha, de la banda británica Cornershop.

Incluso en sus últimos años, Bhosle se mantuvo activa y vinculada al mundo musical, actuando ocasionalmente y sirviendo de inspiración para nuevas generaciones de artistas.

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