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El español Melendi anuncia nuevo álbum tras cuatro años

Su nuevo disco, 'Pop Rock' llegará el 8 de mayo y marcará el regreso del artista español a sus raíces, con gira programada para octubre

  • 13
  • Abril
    2026

El cantante español Melendi anunció que el 8 de mayo verá la luz Pop Rock, su nuevo álbum, el decimotercero de su carrera y el primero con material completamente inédito desde que en el 2021 lanzó Likes y Cicatrices.

El título ya es toda una declaración de intenciones: la del puro pop rock y la del puro Melendi. Guitarras siempre al frente, su inconfundible voz y letras directas, sin concesiones.

Llegará después de 20 años sin noticias (2023), el trabajo retrospectivo en el que revisaba junto a compañeros como Manuel Carrasco, David Bisbal, Rosario o Natos y Waor las canciones de su primer álbum, ‘Sin noticias de Holanda’ (2003).

Gracias a ese trabajo y otros factores, Melendi se ha convertido en uno de los pocos artistas de su generación que han logrado trascender en los últimos años hasta un público más joven; de ahí los 9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Quienes deseen la versión en vinilo de Pop Rock deberán esperar un poco más que para la versión digital, ya que no verá la luz hasta el 15 de junio, aunque en el caso de las primeras mil unidades lo hará con una sorpresa que su disquera no ha desvelado.

Además, está previsto que inicie nueva gira para presentarlo a partir del 2 de octubre en la plaza de toros de Granada, con muchas fechas ya agotadas, como la de la plaza de toros de Murcia el 10 de octubre (por lo que se ha convocado una nueva el día 11).

Mientras estrena el álbum y arranca su nuevo tour, se ocupa de cumplir con las fechas del que tiene vigente este mes, pues los próximos días tiene shows pactados en el Auditorio Nacional.


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