Visita Angelina Jolie a refugiados en frontera de Gaza

La visita de Angelina Jolie al paso fronterizo de Rafah, en su lado egipcio, se realizó con el objetivo de evaluar la situación humanitaria en Gaza y conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentra la población palestina afectada por el conflicto armado con Israel.

La presencia de la actriz se dio en un contexto marcado por restricciones al ingreso de ayuda y por la atención médica de personas trasladadas fuera del enclave.

Durante su recorrido, Jolie sostuvo encuentros con autoridades locales y con personal de organizaciones humanitarias que operan en la zona, así como con trabajadores involucrados en el traslado de insumos esenciales. La zona de Rafah se ha convertido en un punto estratégico para el ingreso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, particularmente tras la entrada en vigor del alto el fuego.

¿Qué observó Angelina Jolie en el paso de Rafah?

En imágenes difundidas públicamente se aprecia a la actriz dialogando con representantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además de conductores de camiones que transportan alimentos, combustible y suministros médicos. Parte de la visita se centró en conocer el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza y las condiciones logísticas bajo las que opera.

Angelina Jolie just arrived at the Egyptian side of the Rafah crossing on the border with the Gaza Strip, carrying a message of solidarity with the Palestinian people and to follow up on humanitarian relief efforts and the delivery of aid into the Israeli-besieged territory. pic.twitter.com/bXWMOmvqyH — Quds News Network (@QudsNen) January 2, 2026

Otro de los puntos revisados fue la situación de los palestinos trasladados a Egipto para recibir tratamiento médico, ante el colapso del sistema de salud dentro del enclave. La evaluación en campo permitió visibilizar las limitaciones existentes pese a los compromisos establecidos en el acuerdo de alto el fuego.

Restricciones al ingreso de ayuda humanitaria

Organismos internacionales de derechos humanos y habitantes de Gaza han señalado de manera reiterada que la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente debido al bloqueo impuesto por Israel. Aunque el acuerdo vigente contempla un aumento en el ingreso diario de insumos esenciales, la implementación ha enfrentado obstáculos.

La reapertura total del paso de Rafah continúa siendo una de las principales demandas de la ONU y de diversas organizaciones humanitarias, al considerarlo clave para atender la emergencia alimentaria y sanitaria que persiste en la Franja de Gaza.

El papel humanitario de Angelina Jolie

La actriz mantuvo durante más de dos décadas una relación activa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo con el que colaboró en múltiples misiones internacionales. Entre 2012 y 2022 se desempeñó como enviada especial, enfocando su trabajo en personas desplazadas y refugiadas.

Angelina Jolie visits Rafah Crossing, she meets a Palestinian child that lost her family. She’s healing in a hospital. Her first question to Angelina Jolie wasn’t “Why?” or “Help.” It was “Will you share my dinner?” Sometimes the most earth-shattering strength is a whisper. pic.twitter.com/ceKwUrQyW8 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 2, 2026

A lo largo de ese periodo, participó en más de 60 misiones sobre el terreno, utilizando su proyección pública para visibilizar crisis humanitarias y conflictos armados en distintas regiones del mundo, incluido el conflicto palestino-israelí.

