Muere Carl Dean, el esposo de Dolly Parton que inspiró 'Jolene'

Carl Dean, el devoto y discreto esposo que acompañó a Dolly Parton por más de seis décadas e inspiró su éxito “Jolene”, murió este lunes a los 82 años.

Según un comunicado proporcionado a The Associated Press por el publicista de Parton, Dean murió en Nashville, Tennessee. Será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia inmediata.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía”, escribió Parton en un comunicado.

La familia ha pedido respeto a su privacidad. No se dio a conocer la causa de la muerte.

Parton conoció a Dean afuera de la lavandería Wishy Washy el día que se mudó a Nashville a los 18 años.

“Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba, me mirara a la cara (algo raro para mí)”, describió Parton sobre ese encuentro. “Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y de lo que me trataba yo”.

Se casaron dos años después, el 30 de mayo de 1966, en una pequeña ceremonia en Ringgold, Georgia.

Dean era un hombre de negocios, propietario de una empresa de pavimentación en Nashville. Sus padres, Virginia “Ginny” Bates Dean y Edgar “Ed” Henry Dean, tuvieron tres hijos. Parton se refería a la madre de él como “Mama Dean”.

A Dean le sobreviven Parton y sus dos hermanos, Sandra y Donnie.

Dean inspiró la canción clásica de Parton, “Jolene”. Parton le dijo a NPR en 2008 que la escribió por una cajera de banco coqueta que parecía interesarse en él.

“Ella se enamoró terriblemente de mi esposo”, dijo. “Y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba mucha atención. Era como una broma entre nosotros, le decía: ‘Demonios, estás pasando mucho tiempo en el banco. No creo que tengamos esa cantidad de dinero’. Así que es realmente una canción inocente en todos los sentidos, pero suena como una espantosa”.

Parton y Dean mantuvieron una estricta privacidad en torno a su relación durante décadas, Parton le dijo a The Associated Press en 1984: “Mucha gente dice que no hay Carl Dean, que es solo alguien que inventé para mantener a otras personas alejadas de mí”.

Ella bromeó diciendo que le gustaría posar con él en la portada de una revista “para que la gente al menos sepa que no estoy casada con una verruga o algo así”.

En 2023, Parton le dijo a AP que Dean ayudó a inspirar su álbum “Rockstar” de 2023.

“Es un gran rockero”, dijo. La canción “My Blue Tears”, que fue escrita cuando Parton estaba en “The Porter Wagoner Show” a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, es “una de las canciones favoritas de mi esposo que he escrito”, dijo. “Pensé: ‘Bueno, será mejor que ponga uno de mis favoritos de Carl aquí’. También versionó otras de las canciones favoritas de su esposo como “Free Bird” de Lynard Skynyrd y “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin.

