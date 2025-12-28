Podcast
Internacional

EUA está de vuelta: dice Trump en video publicado por Casa Blanca

Donald Trump afirmó en un video de la Casa Blanca que la frontera es segura, la inflación se detuvo y Estados Unidos volvió a ser respetado

  • 28
  • Diciembre
    2025

La cuenta oficial de la Casa Blanca difundió un comunicado en video del presidente Donald Trump, en el que aseguró que, tras 11 meses de su administración, Estados Unidos atraviesa un periodo de fortaleza, estabilidad económica y respeto internacional.

En el mensaje, Trump afirmó que uno de los mayores logros de su gobierno ha sido el control fronterizo, señalando que al asumir el cargo encontró una frontera “abierta” que permitió, según sus palabras, una invasión al país.

“El estado en que recibimos la frontera fue consecuencia directa de lo que permitió la administración Biden”, declaró el mandatario, al tiempo que aseguró que hoy la situación está bajo control.

Trump sostuvo que al iniciar su mandato la inflación era la peor registrada en los últimos 48 años.

No obstante, aseguró que actualmente el fenómeno se ha detenido, los precios han bajado y la economía muestra signos positivos.

“El ingreso de los trabajadores ha mejorado y los precios están bajando”, afirmó, destacando que estos avances no tienen precedente frente a administraciones anteriores.

El presidente subrayó que su gobierno ha logrado más cambios positivos en Washington en 11 meses que cualquier otra administración en la historia del país. Añadió que la nación ha recuperado fuerza y prestigio en el escenario internacional.

“Nuestra nación es fuerte. Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado”, expresó.

Trump señaló que, cuando el mundo observe a Estados Unidos el próximo año, verá una nación leal a sus ciudadanos, comprometida con sus trabajadores, segura de su identidad y confiada en su destino.

Finalmente, el mandatario cerró su mensaje enviando un saludo a la población estadounidense con motivo de las fiestas decembrinas: “Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”.


Comentarios

