Escena

Daniel Curtis Lee responde a la ayuda de México para Tylor Chase

Daniel Curtis Lee respondió al ofrecimiento de ayuda desde México para Tylor Chase y subrayó que cualquier rehabilitación debe ser voluntaria

  • 28
  • Diciembre
    2025

Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de “Cookie” en la serie de Nickelodeon El manual de supervivencia escolar de Ned, respondió públicamente al ofrecimiento de ayuda realizado por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, líder del centro de rehabilitación La Patrulla Espiritual, en relación con la situación de su excompañero Tylor Chase.

La respuesta de Lee

En un video publicado en TikTok, Daniel Curtis Lee agradeció el interés y el cariño mostrado desde México, pero fue claro al señalar los límites de su intervención.

“Si pudiera llevarlo a Tijuana lo haría, pero esa es una decisión que le corresponde a su familia y a él”, afirmó.

Lee explicó que Tylor Chase ya ingresó recientemente a un centro de tratamiento a corto plazo, lo cual consideró un avance significativo.

No obstante, subrayó que un proceso de rehabilitación a largo plazo debe ser una decisión voluntaria del propio actor, conforme a las leyes de Estados Unidos.

La prioridad: ayuda voluntaria

El actor añadió que varios centros de rehabilitación en Estados Unidos han ofrecido becas para Chase, pero reiteró que el ingreso solo puede darse con su consentimiento.

Al final de su mensaje, Daniel Curtis Lee agradeció las oraciones, el apoyo y la preocupación del público hacia su excompañero, enfatizando que la prioridad es que Tylor Chase acepte ayuda de manera voluntaria.

El intento de ayuda de Daniel Curtis Lee

Lee intentó apoyar directamente a su excompañero al localizarlo y pagarle una habitación de hotel para protegerlo del frío.

Sin embargo, el esfuerzo no prosperó, ya que Chase abandonó el lugar poco después, dejando daños importantes en la habitación.

El actor explicó que la familia de Chase ya le había advertido sobre experiencias negativas previas con este tipo de apoyo temporal.

El llamado desde México

Ante la viralización del caso, La Patrulla Espiritual, un centro de rehabilitación ubicado en Tijuana, difundió un video solicitando ayuda para localizar a Chase.

“El Chiquilín” pidió a la gente en Estados Unidos que etiquetara su ubicación para coordinar un posible traslado voluntario a México y ofrecerle tratamiento integral.

El contexto del caso

Tylor Chase, de 36 años y conocido por interpretar a Martin Qwerly en la misma serie, ha sido visto en situación de calle en California, principalmente en zonas como Riverside.

Su caso se volvió viral en diciembre de 2025 tras difundirse videos de él durante las fiestas navideñas.

De acuerdo con reportes, Chase enfrenta problemas graves de adicciones, incluyendo posible consumo de fentanilo, así como padecimientos de salud mental como depresión severa, trastorno bipolar y posiblemente esquizofrenia.

