Muere Roberta Flack, leyenda del soul y R&B, a los 88 años

La industria musical despide a una de sus voces más icónicas. Roberta Flack, la legendaria cantante de pop y R&B, falleció este 24 de febrero de 2025 a los 88 años, según confirmó su representante en un comunicado.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, señala el mensaje emitido por su equipo.

Roberta Flack alcanzó la fama mundial en los años 70 con canciones que se convirtieron en clásicos de la música. Su interpretación de "The First Time Ever I Saw Your Face" (1971) la catapultó al estrellato luego de ser utilizada por Clint Eastwood en su película "Obsesión mortal" (Play Misty for Me).

El éxito se consolidó en 1973 con "Killing Me Softly with His Song", una balada que marcó una era y le valió su segundo premio Grammy consecutivo a la Grabación del Año, un logro que no se repitió hasta que U2 lo igualó en 2001-2002.

Entre sus grandes éxitos también destacan Where Is the Love (1972), junto con Donny Hathaway, y Feel Like Making Love (1974), con la que volvió a dominar las listas de pop y R&B.

El estilo único de Roberta Flack

La voz suave, elegante y expresiva de Flack, combinada con su habilidad como pianista de formación clásica, la convirtió en una artista única dentro del soul y el R&B.

Su música fusionaba influencias del jazz, el gospel y el pop, lo que le permitió trascender géneros y conectar con diversas audiencias.

Peter Shapiro, en The Rough Guide to Soul and R&B, la describió como “la artista soul perfecta de los años 70”, destacando la sofisticación de sus baladas y su impecable técnica vocal.

Orígenes y ascenso a la fama

Roberta Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte, en una familia de músicos. A los 9 años comenzó a tocar el piano y, gracias a su talento, obtuvo una beca completa para la Universidad Howard a los 15 años.

Su carrera despegó cuando el pianista de jazz Les McCann la descubrió en un club nocturno de Washington D.C. e impulsó su contratación con Atlantic Records en 1968.

Su álbum debut, First Take (1969), pasó desapercibido en su lanzamiento, pero alcanzó el éxito años después gracias a "The First Time Ever I Saw Your Face".

Aunque su éxito en las listas disminuyó con los años, Flack continuó grabando y actuando durante décadas. Su último álbum, "Let It Be Roberta" (2012), fue un homenaje a los Beatles.

Su influencia perdura en la música contemporánea. Killing Me Softly fue revitalizada en 1996 por The Fugees con Lauryn Hill, convirtiéndose en un éxito mundial y consolidando aún más la relevancia de la canción.

