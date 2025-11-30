Cerrar X
Escena

Muere Tom Stoppard, gigante del teatro británico, a los 88 años

El dramaturgo y ganador del Oscar por 'Shakespeare in Love', falleció en Dorset; el West End apagará sus luces en homenaje

  • 30
  • Noviembre
    2025

El teatro mundial se queda sin una de sus voces más brillantes. Tom Stoppard, maestro del lenguaje, del ingenio filosófico y ganador del Oscar por Shakespeare in Love, falleció a los 88 años en su residencia de Dorset, Inglaterra.

Con su partida, la dramaturgia pierde a un referente que durante décadas desafió la lógica escénica con humor ácido, estructuras inusuales y una mente capaz de convertir la palabra en un acto de pensamiento puro.

¿Quién era Tom Stoppard?

Nacido en la entonces Checoslovaquia y criado en Reino Unido en 1937, Stoppard fue considerado el dramaturgo británico más influyente de su generación.

Su carrera comenzó en radio y televisión, pero su salto al panteón teatral llegó con "Rosencrantz y Guildenstern han muerto" de 1966, esa audaz vuelta de tuerca a "Hamlet" que colocó como protagonistas a dos figuras secundarias atrapadas en un destino que no comprenden.

El éxito fue inmediato: primero Edimburgo, luego el Teatro Nacional bajo la mirada de Laurence Olivier, y finalmente Broadway, donde Stoppard quedó inscrito para siempre en la historia del teatro moderno.

Su obra era una mezcla casi alquímica de filosofía, absurdo, ironía y ternura humana. Piezas como "Arcadia", "Travesties", "The Real Thing" y "Leopoldstadt" —quizá su obra más íntima, marcada por su herencia judía— confirmaron su talento para la reflexión existencial al mismo tiempo que hacía reír.

Reacciones tras su muerte

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas. Mick Jagger, amigo y colaborador, lo despidió como “un gigante del teatro inglés, muy intelectual y muy divertido”.

Por su parte, los teatros del West End rendirán homenaje apagando sus luces durante dos minutos, un gesto silencioso para un hombre cuyo legado fue, justamente, lo contrario: palabras, ritmo, explosión verbal.


Comentarios

