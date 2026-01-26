Podcast
escena_bts_mexico_26be66e728
Escena

Desata BTS demanda histórica en México y deja sin boletos al 94%

Más de 2,1 millones intentaron comprar entradas para los conciertos de BTS en la capital del país, pero solo había 136,000 boletos disponibles para tres fechas

  • 26
  • Enero
    2026

BTS es una agrupación que mueve a millones de personas, literalmente.

Y es que la alta demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó sin boletos a casi el 94 % de los interesados. 

En total, fueron más de 2,1 millones de personas las que intentaron adquirir entradas, pero solo había disponibles 136,400 boletos para los tres conciertos, lo que representó apenas el 6.4% de la demanda total.

De acuerdo con información oficial, la venta de entradas para las tres fechas registró una demanda sin precedentes, con picos de más de 1,1 millones de personas formadas simultáneamente en la fila virtual durante las preventas y la venta general.

La disponibilidad estuvo limitada a las tres fechas previamente definidas por la agrupación de k-pop, su equipo y el promotor, considerando la configuración del escenario y la capacidad del recinto, lo que impidió satisfacer a la mayoría de los interesados.

Ante la expectativa generada por el regreso de BTS, se aseguró que los precios se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso y que no se aplicaron esquemas de precios dinámicos. 

Además, la venta se realizó únicamente por medios digitales y no se emitieron boletos físicos.


