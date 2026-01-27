Podcast
Escena

'Hamnet', la cinta que humaniza a Shakespeare llega a cines

Dirigida por Chloé Zhao, 'Hamnet' retrata la pérdida que inspiró a Shakespeare desde la mirada de su esposa Agnes; ganó el Globo de Oro y apunta al Óscar

  • 27
  • Enero
    2026

La historia de amor y pérdida que inspiró a Shakespeare a escribir una de sus obras maestras, finalmente llega a las pantallas regias. "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao, presenta la vida de Hamnet –hijo del escritor y la cual inspiró Hamlet– pero narrada y vista a través de los ojos de Agnes, su esposa.

La cinta, ganadora del Globo de Oro y nominada a 8 premios Óscar –incluyendo Mejor Película, Director y Actriz– está basada en el libro homónimo de Maggie O’Farrel y tiene como protagonistas a Jessie Buckley y Paul Mescal.

Zaho dijo que mostrar un lado más humano de Shakespeare fue lo que la motivó a tomar el libro y convertirlo en una película.

“Creo que existe una tendencia a deshumanizar a nuestros genios, a hacernos pensar que ellos están de algún modo desligados del mundo material, que todo proviene del espíritu y que fueron de alguna manera elegidos para eso y no, en realidad simplemente vivieron la vida, luego sintieron la vida, sostuvieron la vida y después tomaron inspiración de la vida para crear”, dijo.

Buckley, cuya actuación ha sido elogiada y premiada a nivel internacional, señaló que dar vida a Agnes le permitió explorar sentimientos que hasta antes de Hamnet le eran desconocidos.

“El duelo que Agnes experimenta es el grito de cien madres y cien padres que han perdido hijos, o de personas que han perdido a quienes aman. Eso viene de algún lugar que no conozco realmente y que tampoco quiero conocer en carne propia”, dijo. “Es una historia de pérdida, pero también sobre el amor y la humanidad, y sobre lo complejo, valiente y corajudo que es vivir plenamente sabiendo que somos mortales”.

Por su parte Mescal destacó que la película hará pensar a muchos que Shakespeare era un artista egoísta por su actuar, pero que al final cambiará su visión del escritor.

“William es alguien contenido y egocéntrico pero creo que todos pecamos de tener esas cosas. Cuando encuentras tu pasión en la vida, no lo llamarías ego, es solo tu trabajo. En su caso trabajo y familia no estaban en balance, pero aquí su drama familiar fue lo que lo hizo distinto, un genio emocional y pasional.


