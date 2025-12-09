Podcast
Escena

Muere Tomomichi Nishimura, leyenda del doblaje japonés

El actor de voz Tomomichi Nishimura murió a los 79 años. Ícono en Naruto, Street Fighter y Yu Yu Hakusho; su legado provoca homenajes globales

  • 09
  • Diciembre
    2025

La industria del anime confirmó el fallecimiento de Tomomichi Nishimura, actor de voz con más de cinco décadas de trayectoria, quien murió el 29 de noviembre de 2025 mientras recibía tratamiento médico.

Su agencia, Arts Vision, informó que la despedida se realizó en una ceremonia familiar, dejando a la comunidad del anime profundamente conmovida.

La voz eterna de Ohnoki en Naruto

Nishimura, recordado por interpretar a Ohnoki en Naruto: Shippūden y Boruto, dio vida a uno de los personajes más sabios y complejos de la saga.

EH UNA FOTO - 2025-12-09T122325.182.jpg

Su rango vocal permitió transmitir autoridad, fragilidad y una historia marcada por la guerra, elementos que lo convirtieron en favorito de millones de fans.

Cinco décadas de carrera y más de 250 títulos

Desde su debut en 1975, Nishimura prestó su voz a narradores, villanos, mentores y figuras emblemáticas del anime, los videojuegos y producciones de acción real.

EH UNA FOTO - 2025-12-09T122547.568.jpg

Participó en obras como Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Final Fantasy XIII-2, Tales of Zestiria, títulos de Studio Ghibli y series tokusatsu como Ultraman 80.

EH UNA FOTO - 2025-12-09T122703.291.jpg

En Street Fighter, su interpretación de Akuma y M. Bison se volvió icónica gracias a su tono grave y su capacidad para mezclar ferocidad y profundidad filosófica.

images (1).jfif

Un legado que trasciende generaciones

La noticia de su muerte provocó homenajes masivos en redes sociales.

Fans compartieron escenas memorables, compilaciones de sus personajes y mensajes que destacaron su influencia en la cultura del anime y los videojuegos.

Nishimura también dejó huella en doblajes occidentales, como Far Cry 3, y participó en producciones de acción real como Kamen Rider.

EH UNA FOTO - 2025-12-09T122858.590.jpg

Tributos en un año difícil para el doblaje

Su partida se suma a un año marcado por otras pérdidas en la industria, como la de Yōko Kawanami.

Sin embargo, su legado perdura: su voz continuará resonando en remasterizaciones, transmisiones y recuerdos de generaciones que crecieron escuchándolo.

Descanse en paz. Su voz seguirá formando parte de la historia del anime.

G7pnkz7W8AA2kLz.jfif


