Internacional

Hamás condena restauración de relaciones entre Bolivia e Israel

Rodrigo Paz afirmó que busca posicionar al país latinoamericano frente al mundo, por lo que decidió reanudar sus relaciones con Israel

Hamás condenó la decisión de Bolivia por reanudar las relaciones diplomáticas con Israel, al asegurar que revirtió el "paso honorable" que había ejercido el país por su ofensiva contra Gaza.

A través de un comunicado, Hamás reiteró a la comunidad internacional que aisle a Israel para "hacerle rendir cuentas por los crímenes" contra la población palestina.

Los ministros de Exteriores, Fernando Aramayo y su homólogo israelí oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en Washington.

"Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas", agregó el ministro israelí.

El Gobierno de Luis Arce rompió relaciones con Israel en octubre de 2023, al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra el enclave. 

Sin embargo, el ahora presidente Rodrigo Paz señaló que priorizará las relaciones internacionales con aquellos países que tengan la democracia como principio, por lo que abrió "un nuevo capítulo" con Israel.


