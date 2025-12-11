Evita Sheinbaum opinar sobre Premio Nobel a María Machado

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó nuevamente pronunciarse sobre la decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado,

La mandataria cerró la puerta a cualquier valoración política sobre el reconocimiento internacional.

“La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios”, expresó.

Sheinbaum reiteró que la posición histórica de México frente a conflictos internacionales permanece inalterable, especialmente ante la reciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras la incautación de un petrolero sancionado.

“México siempre va a defender la autodeterminación”

Además, subrayó que su gobierno no tomará partido en la disputa y se mantendrá alineado con los principios constitucionales de política exterior.

“México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, afirmó.

Por otra parte, señaló que la situación venezolana exige prudencia y apego al derecho internacional:

“Nuestra opinión siempre va a ser la misma, no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos”, insistió durante su conferencia.

México mantiene distancia en medio de la escalada

Por otra parte, cabe señalar que la postura de Sheinbaum se da en un contexto de creciente tensión, luego de que Washington reportó la incautación de un petrolero vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a ello, el gobierno mexicano ha optado por la cautela diplomática, evitando hacer juicios públicos sobre la administración de Maduro o sobre la oposición venezolana.

