Disney invertirá USD$1,000 en Open AI para que use sus personajes

Disney anunció que invertirá $1,000 millones de dólares en Open AI, para permitir que la plataforma utilice a sus personajes para generar videos propios.

Este acuerdo permitiría que los usuarios generen videos de más de 200 personajes pertenecientes a franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.

A través de un comunicado, la compañía mencionó que este acuerdo se consideraría como "histórico". Además, destacó que solo se tendrá el uso de la imagen, pues el pacto no incluye voces de los artistas.

"Además, ChatGPT Images podrá convertir unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual. El acuerdo no incluye imágenes ni voces de artistas" se reiteró.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, anotó que Disney es el "referente mundial en narración de historias" y que les "entusiasma" asociarse para que sus herramientas de IA.

