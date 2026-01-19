ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el mundo registró en 2025 un “aumento alarmante” en el uso de la pena de muerte, pese a la tendencia global hacia su abolición.

En un comunicado difundido desde Ginebra, señaló que el incremento se concentra en un reducido número de países que mantienen esta práctica.

Cifras que generan alarma

Según datos del organismo, en Irán al menos mil 500 personas habrían sido ejecutadas durante el año, lo que refleja un uso sistemático de la pena capital como mecanismo de intimidación estatal.

En Arabia Saudita se reportaron al menos 356 ejecuciones, incluidas dos de menores de edad, superando el récord del año previo.

En Estados Unidos se contabilizaron 47 ejecuciones, la cifra más alta en los últimos 16 años.

Otros países señalados

Türk también mencionó casos en Afganistán, donde continúan las ejecuciones públicas; Somalia, con 24 ajusticiados; y Singapur, con 17.

Sobre China y Corea del Norte, advirtió que la información sigue siendo opaca y dificulta conocer la magnitud real del fenómeno.

El Alto Comisionado subrayó que la pena de muerte no es un instrumento eficaz contra la delincuencia y puede derivar en la ejecución de personas inocentes.

Finalmente, exhortó a los Estados a establecer una moratoria inmediata y avanzar hacia la abolición total de la pena capital.

Comentarios