Internacional

EUA lanza el sitio TrumpRx para compra de medicina con descuento

El sitio los pacientes podrán comprar medicamentos con descuento, en un un contexto en que los temas de salud se encuentran entre las principales preocupaciones

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobierno de Estados Unidos lanzó el jueves el sitio web TrumpRx en la que los pacientes podrán comprar medicamentos por receta de forma directa a un precio reducido, en un momento en que la atención médica y el costo de vida se encuentran entre las principales preocupaciones de los estadounidenses.

"Van a ahorrar una fortuna", aseguró el presidente Donald Trump durante la presentación. "Y esto también es muy bueno para la atención médica en general".

El sitio web alojado por el gobierno no es una plataforma para comprar medicamentos. En cambio, está configurado como un facilitador que dirige a los pacientes a la página de venta directa al consumidor de los fabricantes de medicamentos, donde pueden realizar sus compras. También pone a disposición cupones para su uso en farmacias. El sitio se cuenta actualmente con más de 40 medicamentos, incluidos fármacos para la pérdida de peso como Ozempic y Wegovy.

El sitio es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal por demostrar que está abordando los desafíos de los altos costos. La asequibilidad se ha convertido en una posible vulnerabilidad política para Trump y sus aliados republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, a medida que las preocupaciones por el costo de la vivienda, alimentos, servicios públicos y otros elementos básicos de la identidad de la clase media, asedian a los estadounidenses.

Trump enfatizó que los precios reducidos fueron posibles gracias a su presión sobre las compañías farmacéuticas, asegurando que les exigió que cobraran los mismos precios que en otras naciones. Añadió que, como resultado, el costo de los medicamentos recetados aumentará en el extranjero.

"Estamos cansados de subsidiar al mundo", expresó Trump en el evento en el campus de la Casa Blanca.

El presidente mencionó por primera vez la creación de TrumpRx en septiembre, durante un evento para anunciar el primero de sus más de 15 acuerdos con compañías farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos para igualar el precio más bajo ofrecido en otras naciones desarrolladas. En diciembre declaró que la página ofrecería "enormes descuentos a todos los consumidores", aunque de momento no está claro si los precios disponibles en los sitios web de los fabricantes de medicamentos serán más bajos de los que muchos consumidores podrían obtener a través de su cobertura de seguro.

El lanzamiento del jueves se produjo después de varios retrasos por razones que el gobierno no ha compartido públicamente. El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, le dijo a Trump en otoño que el sitio compartiría precios para los consumidores antes de fin de año. Un lanzamiento programado para finales de enero también tuvo que ser aplazado.

El presidente ha pasado los últimos meses tratando de destacar sus esfuerzos por reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses. Lo ha hecho a través de acuerdos con grandes compañías farmacéuticas,como Pfizer, Eli Lilly y Merck, las cuales han acordado reducir los precios de sus medicamentos de Medicaid a precios de "naciones más favorecidas". Como parte de los acuerdos, muchos de los nuevos medicamentos de las compañías también se lanzarán a un costo reducido para los mercados de consumo a través de TrumpRx.

Muchos de los detalles de los acuerdos de Trump con los fabricantes siguen sin estar claros, y los precios de los medicamentos para los pacientes en Estados Unidos pueden depender de muchos factores, como la competencia que enfrenta un tratamiento y la cobertura del seguro. La mayoría de las personas tienen cobertura ofrecida por su empleados, el mercado de seguros individuales o programas gubernamentales como Medicaid y Medicare, que los protegen de gran parte de los costos.

El gobierno de Trump también ha negociado precios más bajos para varios medicamentos recetados para los afiliados de Medicare a través de un programa de negociación directa creado por una ley de 2022.


