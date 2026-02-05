Podcast
Internacional

EUA advierte a sus ciudadanos: 'Abandonen Irán ahora'

La advertencia señala un deterioro crítico de la seguridad, con restricciones de transporte, bloqueos de comunicaciones y recomendaciones de evacuar el país

  • 05
  • Febrero
    2026

La Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán emitió una advertencia inusual y contundente dirigida a sus ciudadanos: “Salgan del país de inmediato”. El mensaje, difundido a través de un comunicado oficial, refleja el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en todo el territorio iraní.

De acuerdo con la información publicada, la alerta aplica a todo Irán, sin distinción de ciudades o regiones. Las autoridades estadounidenses advierten que el país atraviesa un periodo de medidas de seguridad reforzadas, con cierres de carreteras, interrupciones en el transporte público, bloqueos de internet y restricciones severas a las comunicaciones móviles, fijas y a la red nacional. El comunicado subraya que estas limitaciones no son temporales, sino continuas y deliberadas por parte del gobierno iraní.

El documento también señala que las aerolíneas están limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, lo que complica aún más la salida por vía aérea. Ante este escenario, el gobierno de Estados Unidos recomienda que, si las condiciones de seguridad lo permiten, sus ciudadanos consideren abandonar el país por tierra, específicamente a través de las fronteras con Armenia o Turquía.

“Salga de Irán ahora” y “tenga un plan de salida que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense”. 

Dicta el comunicado virtual, generando preocupación entre usuarios, quienes consideran un aviso sobre algún conflicto mayor. 

Esta suposición se ve reforzada con el espacio del mensaje donde recomiendan refugiarse en un lugar seguro, ya sea en su residencia o en otro edificio considerado protegido, y contar con suministros básicos, como alimentos, agua, medicamentos y artículos esenciales.

Asimismo, se insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar manifestaciones, mantener un perfil bajo, estar atentos a su entorno y monitorear medios locales ante posibles noticias de último momento que obliguen a modificar planes. Otras recomendaciones incluyen mantener los teléfonos cargados, asegurar canales de comunicación con familiares y amigos para informar sobre su estado y registrarse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program), un sistema del Departamento de Estado que permite recibir alertas de seguridad y actualizaciones oficiales.

El tono del mensaje no es preventivo ni rutinario, sino urgente. La instrucción de abandonar el país “ahora” coloca esta advertencia entre las más severas que emite el gobierno estadounidense para sus ciudadanos en el extranjero.


