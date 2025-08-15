Nodal gana demanda en Colombia; no pagará US$2.5 millones

En medio de la controversia en México por sus declaraciones sobre la ruptura con Cazzu y el deslinde de su actual esposa Ángela Aguilar, el cantante sonorense, Christian Nodal, obtuvo un fallo favorable en un juicio por incumplimiento de contrato en Colombia.

En 2022, la empresa Alive Production, dirigida por el empresario Alan Acosta, lo demandó reclamando $2.5 millones de dólares, sin embargo el abogado Miguel Ángel Morales, representante del intérprete, informó que un juez de Bogotá desechó la demanda por falta de pruebas.

“Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial… Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, declaró en el programa Ventaneando.

Exige pago por presentaciones realizadas

El caso no termina ahí, el equipo legal de Nodal y su padre, Jaime González, ahora exige que la promotora pague cerca de $2 millones de dólares por conciertos realizados en Colombia y otros países de Sudamérica, que aún no han sido liquidados.

“Continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el pago de las presentaciones que él sí realizó”, señaló Morales.

Por su parte, el abogado afirmó que Alive Production atraviesa problemas financieros y habría usado la controversia para obtener notoriedad y evadir pagos.

“La compañía demandante quería buscar fama o atenuar un proceso de insolvencia que se le venía encima. Para Christian esta es una victoria porque ayuda a limpiar su imagen”, agregó.

Nodal regresará a Bogotá en 2026

Pese al conflicto, el sonorense confirmó que volverá a Colombia el próximo año. “Muy contento de poder compartir con su público no solamente colombiano, sino latino”, expresó.

