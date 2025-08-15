Cerrar X
nota_escena_nodal_674ae543bf
Escena

Nodal gana demanda en Colombia; no pagará US$2.5 millones

En medio de la polémica por su vida personal, Christian Nodal ganó un juicio en Colombia por incumplimiento de contrato, evitando pagar $2.5 millones de dólares

  • 15
  • Agosto
    2025

En medio de la controversia en México por sus declaraciones sobre la ruptura con Cazzu y el deslinde de su actual esposa Ángela Aguilar, el cantante sonorense, Christian Nodal, obtuvo un fallo favorable en un juicio por incumplimiento de contrato en Colombia.

En 2022, la empresa Alive Production, dirigida por el empresario Alan Acosta, lo demandó reclamando $2.5 millones de dólares, sin embargo el abogado Miguel Ángel Morales, representante del intérprete, informó que un juez de Bogotá desechó la demanda por falta de pruebas.

“Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial… Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, declaró en el programa Ventaneando.

Exige pago por presentaciones realizadas

El caso no termina ahí, el equipo legal de Nodal y su padre, Jaime González, ahora exige que la promotora pague cerca de $2 millones de dólares por conciertos realizados en Colombia y otros países de Sudamérica, que aún no han sido liquidados.

“Continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el pago de las presentaciones que él sí realizó”, señaló Morales.

Por su parte, el abogado afirmó que Alive Production atraviesa problemas financieros y habría usado la controversia para obtener notoriedad y evadir pagos.

“La compañía demandante quería buscar fama o atenuar un proceso de insolvencia que se le venía encima. Para Christian esta es una victoria porque ayuda a limpiar su imagen”, agregó.

Nodal regresará a Bogotá en 2026

Pese al conflicto, el sonorense confirmó que volverá a Colombia el próximo año. “Muy contento de poder compartir con su público no solamente colombiano, sino latino”, expresó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25227713542304_b0a9c239d9
Elmo 'Plaza Sésamo' debuta en el Grand Ole Opry
Sean_Kingston_pasara_tres_anos_y_medio_en_prision_por_fraude_d8cf709f36
Sean Kingston pasará tres años y medio en prisión por fraude
EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T112834_204_61debbf7bd
Taylor Swift convierte la naranja en el nuevo oro para las marcas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25228123472828_b5e26ed2f1
Air Canada cancela cientos de vuelos; aeromozos amagan con huelga
Gyboj_YJWQAA_4rq2_e4d3f41327
México, Guatemala y Belice crean corredor de la Gran Selva Maya
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_11_51_PM_1_ec733adb02
Auténticos Tigres inicia pretemporada apaleando a ITSOM
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×