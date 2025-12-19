Investigan daño al erario por $23 millones de pesos en Múzquiz

La administración de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, cuenta con tres carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía Anticorrupción derivadas de la cuenta pública de 2022, por irregularidades cuyo monto asciende a poco más de $23 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior 2025 de la Auditoría Superior del Estado, existe una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por irregularidades en la administración de recursos en la cuenta pública de 2022, por las que se abrieron tres carpetas de investigación, DI-05/2025, DI-08/2025 y DI-19/2025, mismas que se encuentran en proceso de investigación.

El martes pasado, Flores Guerra fue presentada para declarar ante un juez debido a que había sido citada en varias ocasiones sin que justificara su ausencia.

Cabe mencionar que la auditoría ha presentado denuncias por la cuenta pública de 2022, no así por 2023 y 2024, periodo en el que Flores Guerra estuvo al frente de la administración del municipio.

De acuerdo con los informes, las irregularidades a las que se refiere la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción son desvío de recursos, falta de documentación justificativa y probatoria, deficiencia en la integración de expedientes, entre otras.

Como se recordará, el pasado martes, elementos de la Fiscalía General de Coahuila acudieron por la exalcaldesa de Múzquiz para que se presentara a declarar ante el juez, por presunto abuso cometido durante su administración municipal, ya que Tania Flores nunca acudió a ningún citatorio.

La exalcaldesa fue interceptada por elementos de la FGE durante el desahogo de una audiencia en la que fue presentado el extesorero de su administración, Víctor Manuel “N”, en Múzquiz, quien fue vinculado a proceso en dicha audiencia.

Flores Guerra fue trasladada a Saltillo, donde se le presentó ante la autoridad judicial para que compareciera en torno a las acusaciones adicionales a las irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior del Estado.

¿De qué se le acusa?

Asignación ilegal de obra pública: Se le vincula a proceso por la presunta adjudicación irregular de contratos durante su administración.

Irregularidades financieras: Existen denuncias penales que suman aproximadamente $23 millones de pesos por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.

Investigaciones por corrupción: La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene abiertas al menos seis carpetas de investigación por diversos actos de corrupción y desvío de recursos.

