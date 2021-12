Nolan suma a Malek, Pugh y Safdie a 'Oppenheimer'

Oppenheimer marca el regreso de Nolan tras 'Tenet' la película se pensaba podría salvara la taquilla

Florence Pugh, Rami Malek y Benny Safdie se han unido al reparto de 'Oppenheimer', la como siempre esperada nueva película escrita y dirigida por Christopher Nolan.

Los tres acompañarán a los previamente anunciados Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. y Matt Damon.

La película está descrita oficialmente como "un thriller épico que sumerge al público en la palpitante paradoja del enigmático hombre que deberá arriesgarse a destruir el mundo para poder salvarlo".

Murphy interpretará a su principal protagonista, Julius Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense considerado como uno de los "padres de la bomba atómica" debido a su destacada participación en el Proyecto Manhattan, la iniciativa que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia durante la II Guerra Mundial.

Pugh dará vida a Jean Tatlock, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos que mantuvo un romance intermitente con Oppenheimer y que se suicidó en 1944, con tan sólo 29 años de edad. Por su parte Safdie interpretará al físico húngaro Edward Teller, otro de los "padres de la bomba atómica" y otro miembro destacado del Proyecto Manhattan, mientras que Malek será otro científico del que por ahora no han trascendido más detalles.

Blunt será la esposa de Oppenheimer, Katherine Kitty Puening Harrison, mientras que Damon será Leslie Groves, ingeniero militar que supervisó la construcción del Pentágono y estuvo al mando del Proyecto Manhattan entre 1942 y 1946. Por su parte Downey interpretará a Lewis Strauss, comisionado de la Comisión de Energía Atómica y uno de los impulsores de las controvertidas audiencias celebradas en abril de 1954 en las que se revocó la autorización de seguridad de Oppenheimer.

La película, producida por el propio Nolan junto a su socia y esposa Emma Thomas y Charles Roven, estará basada en 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', biografía escrita por Kai Bird y el recientemente fallecido Martin J. Sherwin.

La cinta llegará a salas de todo el mundo en 2023.