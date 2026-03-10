Podcast
Escena

Nueva York despide a Willie Colón entre música y aplausos

La leyenda de la salsa recibió un emotivo homenaje en la Catedral de San Patricio, donde familiares, músicos y seguidores celebraron su legado

La ciudad de Nueva York rindió un emotivo y multitudinario homenaje al legendario salsero Willie Colón, quien fue despedido el lunes 9 de marzo de 2026 con una misa funeral en la icónica Catedral de San Patricio, en Manhattan.

Familiares, amigos, colegas músicos y admiradores del artista se reunieron para celebrar la vida y legado del llamado “arquitecto de la salsa urbana”, figura clave en la evolución del género latino.

Un legado que marcó la salsa

Willie Colón, cuyo nombre completo era William Anthony Colón Román, falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años tras presentar complicaciones respiratorias que requirieron hospitalización de emergencia en el New York-Presbyterian Hospital, ubicado en Bronxville.

Nacido el 28 de abril de 1950 en el South Bronx de padres puertorriqueños, el trombonista, cantante, compositor y arreglista revolucionó la salsa con producciones emblemáticas como el álbum El Malo y Siembra, este último junto al cantante y compositor Rubén Blades.

A lo largo de su carrera produjo más de 40 discos y vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, además de colaborar con agrupaciones como Fania All Stars y artistas como Celia Cruz.

Un adiós acompañado de trombones

Uno de los momentos más conmovedores del funeral ocurrió al finalizar la ceremonia, cuando el féretro salió de la catedral y decenas de trombonistas se reunieron en las calles para interpretar el clásico La Murga de Panamá, una de las composiciones más emblemáticas del músico.

La escena provocó aplausos y emoción entre los seguidores que aguardaban en el exterior del templo para despedir al artista.

Durante la misa, los hijos del músico compartieron palabras en su memoria. Diego Colón destacó que su padre dejó una huella imborrable.

“Dejó una sombra gigantesca… El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”, expresó.

Aunque la ceremonia religiosa tuvo carácter privado para familiares y amigos cercanos, fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube y el sitio web oficial de la Catedral de San Patricio.

Tras la misa, el cuerpo del artista fue trasladado para un entierro privado, mientras seguidores y miembros de la comunidad latina continuaron recordando su influencia en la música.

Además de su trayectoria musical, Willie Colón también fue reconocido por su activismo social y participación política, llegando a colaborar como asesor en administraciones municipales de Nueva York.

Su familia destacó que, aunque lamentan su partida, su música y legado seguirán vivos en generaciones de artistas y admiradores de la salsa en todo el mundo.


