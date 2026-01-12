Podcast
Escena

Ofrecerán Los Acosta concierto en la Arena Monterrey

La agrupación Los Acosta regresará a Monterrey el 21 de febrero de 2026 con un concierto en la Arena Monterrey, donde interpretarán sus grandes éxitos

Los Acosta, una de las agrupaciones más representativas de la música romántica en español, regresan a Monterrey para ofrecer un concierto especial el próximo sábado 21 de febrero de 2026 en la Arena Monterrey.

Una noche cargada de nostalgia

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo originario de San Luis Potosí promete una velada llena de recuerdos y emociones, con un recorrido por los temas que los consolidaron como referentes del género.

El público podrá escuchar canciones emblemáticas como “Tonto Corazón”, “Una chica está llorando por mí”, “Como una novela” y “Voy a pintar un corazón”, entre otros éxitos que han marcado a distintas generaciones.

Vigencia y nueva música

Además de celebrar su legado, la banda atraviesa una etapa de renovación creativa con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Hechizo Mortal”, una propuesta que mantiene su esencia romántica mientras incorpora nuevos matices sonoros.

Cabe señalar que dicho espectáculo forma parte de su gira actual por México, con la que continúan reafirmando su conexión con el público y su vigencia en los escenarios.

Los boletos ya están disponibles a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Monterrey.

Además, los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, ya que se prevé una alta demanda para esta presentación.


