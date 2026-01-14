Podcast
Aficionado gana One Point Slam y sorprende al tenis mundial

El australiano Jordan Smith venció a figuras del tenis y ganó un millón de dólares en el One Point Slam previo al Abierto de Australia

  • 14
  • Enero
    2026

El tenista aficionado australiano Jordan Smith dio la gran sorpresa al conquistar el One Point Slam, torneo de exhibición disputado este miércoles en Melbourne, al derrotar a figuras del circuito profesional y embolsarse un millón de dólares australianos, previo al inicio del Abierto de Australia.

Un torneo con formato inédito

El evento, celebrado en una Rod Laver Arena llena, reunió a 24 tenistas profesionales, entre ellos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff e Iga Swiatek, junto a 24 aficionados y celebridades invitadas.

Cada partido se definió en un solo punto: el ganador avanzaba y el perdedor quedaba eliminado.

Los 16 profesionales mejor clasificados ingresaron directamente a la segunda ronda, a partir de los dieciseisavos de final, en un formato similar al de un Grand Slam.

RFVBT.JPG

Para definir quién servía, el tradicional sorteo fue reemplazado por una partida de “piedra, papel o tijera”.

Además, a diferencia de los profesionales, los aficionados contaban con derecho a un segundo servicio, una ventaja clave en este formato relámpago.

El camino de Jordan Smith al título

Smith, quien accedió al torneo tras ganar el campeonato del estado de Nueva Gales del Sur, eliminó en su recorrido al número dos del mundo, Jannik Sinner, así como a la estadounidense Amanda Anisimova.

En la final, superó a la tenista Joanna Garland, ubicada en el puesto 117 del ranking mundial.

Garland, número uno de Taiwán, había dejado en el camino a Alexander Zverev, Nick Kyrgios y a la griega Maria Sakkari.

DVGEWSR.JPG

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado por Sakkari, mientras que el triple finalista del Abierto de Australia, Daniil Medvedev, cayó ante Anisimova, quien posteriormente fue vencida por Smith.

“Al venir aquí, me habría conformado con ganar solo un punto”, declaró Smith tras el triunfo. El australiano adelantó que planea comprar una casa con el premio obtenido.

G-ou0ATbkAMPuGR.jfif

La lista de aficionados incluyó a campeones regionales australianos, jugadores surgidos de eliminatorias y celebridades, como el cantante taiwanés Jay Chou.

“El One Point Slam es el tenis en su versión más emocionante”, afirmó Craig Tiley, director del tenis australiano, al destacar el carácter abierto e impredecible del evento.

El Abierto de Australia 2026 comenzará este domingo en Melbourne, con Jannik Sinner y Madison Keys como campeones defensores.


