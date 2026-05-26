Revela Anne Hathaway que estuvo casi ciega diez años

La actriz Anne Hathaway confesó que vivió casi ciega de un ojo durante una década debido a una catarata de inicio temprano que afectó seriamente su visión durante gran parte de sus 30 años.

La protagonista de “El diablo viste a la moda” hizo la revelación durante una aparición en el podcast “Popcast”, del diario The New York Times, donde habló por primera vez sobre la condición médica que mantuvo en privado.

“Esto quizás es demasiada información”, comentó antes de explicar: “Estuve medio ciega durante diez años”.

Hathaway detalló que el problema afectó gravemente su ojo izquierdo hasta el punto de quedar legalmente ciega, situación que finalmente la llevó a someterse a una cirugía.

“Afectó tanto mi visión que estaba básicamente ciega del ojo izquierdo desde el punto de vista legal, y terminé operándome”, señaló.

La actriz reconoció que no era consciente del deterioro que había sufrido su vista hasta después de la intervención médica.

“No me di cuenta de lo mal que había llegado a estar hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, expresó.

Hathaway también explicó que la catarata no solo afectaba su visión, sino que generaba un desgaste físico y emocional constante.

“Me he calmado desde entonces. No me había dado cuenta de que en realidad estaba agotando mi sistema nervioso”, afirmó.

Actualmente, la actriz considera un privilegio poder ver con normalidad y aseguró que aprecia cada día su recuperación.

“Aprecio la vista porque literalmente siento que cada día que me despierto y puedo ver como lo hago, es un milagro”, dijo.

También habló sobre rumores de cirugía estética

En la misma serie de entrevistas, Anne Hathaway abordó los rumores sobre supuestas cirugías plásticas y explicó por qué decidió responder públicamente a las especulaciones.

“Estamos en un momento en que la gente se siente muy segura de asumir lo que cree que es un hecho, y a veces lo que creen es correcto y a veces no”, comentó.

La actriz indicó que el aumento de rumores la llevó a compartir su versión de los hechos para evitar que la conversación se volviera distractora.

“La especulación se ha vuelto tan ruidosa que sí sientes la necesidad de dar a conocer tu verdad”, señaló.

Hathaway explicó que muchos de los comentarios sobre un supuesto “lifting” facial surgieron por un peinado con trenzas que utilizó recientemente y que daba un efecto visual de tensión en el rostro.

“Quería demostrar que no, que no tomé una decisión médica enorme. Son solo dos trenzas”, afirmó.

Sin embargo, la actriz no descartó la posibilidad de someterse a algún procedimiento estético en el futuro.

“Por cierto, lo otro de todo esto es que quizás me haga un lifting algún día”, reconoció.

Finalmente, Hathaway reflexionó sobre la manera en que enfrentó la presión y las críticas durante los primeros años de su carrera.

“Una de las cosas sobre la yo más joven es que tenía mucho miedo, y creo que ese miedo me hacía ser dura conmigo misma”, compartió.

La actriz admitió que esa etapa le hace cuestionarse si pudo haber sido demasiado exigente con otras personas mientras lidiaba con sus propias inseguridades.

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