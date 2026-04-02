Olivia Rodrigo lanzará su tercer álbum este junio 2026

Olivia Rodrigo anunció su tercer álbum de estudio, titulado ‘You seem pretty sad for a girl so in love’, que será lanzado el próximo 12 de junio y marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, tanto en sonido como en estética.

¿Qué se sabe del nuevo álbum de Olivia Rodrigo?

El disco contará con 13 canciones y, de acuerdo con las primeras pistas, mostrará una evolución en la narrativa emocional de la cantante. En entrevistas recientes, Rodrigo adelantó que el proyecto incluirá “canciones de amor tristes”, con una carga de nostalgia, miedo y añoranza.

La artista explicó que muchas de sus canciones románticas favoritas comparten ese matiz emocional, lo que influirá directamente en el tono de este nuevo material.

El fin de la era púrpura y el inicio de una nueva estética

Tras el éxito de Sour y Guts, donde el color púrpura dominó su identidad visual, todo apunta a un cambio de era. Las primeras señales surgieron en agosto de 2025, cuando apareció con una camiseta roja con un “3” durante el cierre de su gira.

Posteriormente, su imagen digital comenzó a transformarse: su sitio web, el logo de la mariposa y diversas intervenciones en ciudades adoptaron tonos rosas y lavanda, acompañados de la palabra “Love”.

Incluso en eventos públicos, como la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026, Rodrigo reforzó esta nueva estética al vestir en tonos rosados, lo que confirma el cambio visual.

Mensajes ocultos y pistas para los fans

La cantante también dejó pistas a través de su línea telefónica, donde compartió un mensaje relacionado con la “pink moon”, que ocurre este 2 de abril.

“Confía en tu intuición. Espera una verdadera claridad y renovación justo después de la pink moon. Hasta entonces, sigue a las estrellas, a tus guías y a tu corazón, sabiendo que lo mejor está por venir”.

El mensaje fue interpretado por fans como una señal de nuevos anuncios o lanzamientos, además de conectar con su interés por la astrología.

El concepto también ha sido vinculado con Nick Drake y su álbum Pink Moon, una obra que con el tiempo se convirtió en referente de música introspectiva.

Esta posible inspiración encaja con la sensibilidad artística de Rodrigo, quien ha construido su carrera a partir de letras emocionales y experiencias personales.

Reencuentro con su productor clave

Para este nuevo proyecto, Rodrigo vuelve a colaborar con Dan Nigro, productor detrás de sus dos álbumes anteriores. Ambos confirmaron indirectamente el trabajo conjunto tras compartir una imagen en redes sociales.

La participación de Nigro refuerza la continuidad en el sonido de la artista, al tiempo que abre la puerta a una evolución dentro de su estilo característico.

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