Olivia Rodrigo desata furor con pistas de su tercer álbum

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo encendió la emoción entre sus seguidores tras dar las primeras pistas de lo que sería su tercer álbum de estudio, conocido entre los fans como OR3.

Este 13 de marzo de 2026, la artista actualizó su sitio oficial con un nuevo logo formado por las iniciales “OR” en estilo cursivo, un cambio de imagen que suele utilizarse en la industria musical para anunciar una nueva etapa artística.

El rediseño también apareció en un mural gigante en Los Ángeles, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y desató especulaciones sobre un próximo lanzamiento musical.

Un nuevo logo para una nueva era

El nuevo símbolo presenta las letras “O” y “R” entrelazadas en un trazo elegante y continuo, similar a una firma artística, con un pequeño detalle decorativo que le da un aire romántico.

A diferencia de los estilos anteriores de la cantante, el diseño es más minimalista y sofisticado, lo que muchos fans interpretan como una señal de una etapa más madura en su carrera.

En el mural visto en Los Ángeles, el logo aparece sobre un fondo morado vibrante, un guiño visual a las eras de sus álbumes SOUR y GUTS, aunque con una estética más refinada.

Fans detectan pistas del nuevo disco

La aparición del logo y el mural se suma a otras pistas recientes que apuntan al inicio del lanzamiento del nuevo proyecto.

Entre ellas destacan mensajes y publicaciones del productor de Rodrigo, Dan Nigro, quien ha insinuado en redes que ambos han estado terminando nuevas canciones en el estudio.

En plataformas como X e Instagram, hashtags como #OR3 y #OliviaIsComing comenzaron a viralizarse tras la actualización del sitio web de la artista.

Sin título ni fecha confirmada

Hasta ahora, la cantante no ha revelado el título oficial ni la fecha de lanzamiento del álbum.

En entrevistas recientes, Rodrigo ha señalado que sigue buscando el nombre perfecto, manteniendo la tradición de sus discos anteriores, cuyos títulos son palabras cortas de cuatro letras en mayúsculas.

Entre las teorías de los fans circulan posibles nombres como “LUCK”, “ROSE”, “MOON” o “KISS”, aunque ninguno ha sido confirmado.

Aunque no hay anuncio oficial, seguidores y analistas de la industria creen que el álbum podría llegar entre la primavera y el verano de 2026, lo que le permitiría competir en los Premios Grammy de 2027.

Por ahora, el cambio de imagen y las pistas visuales parecen marcar el inicio del rollout promocional, una estrategia común en el pop para anticipar el lanzamiento de un nuevo sencillo o álbum.

Mientras tanto, el misterio en torno al proyecto continúa, pero una cosa es clara: la próxima era musical de Olivia Rodrigo ya comenzó a tomar forma.

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