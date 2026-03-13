Presentan libro sobre conocimiento académico en UANLeer 2026

En el marco de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2026, se realizó la presentación de la obra "Del conocimiento implícito al conocimiento explícito: Construcciones reflexivas de estudiantes de Doctorado", un texto que aborda los procesos académicos y reflexivos que atraviesan los investigadores durante su formación de posgrado.

La actividad se llevó a cabo el 12 de marzo a las 19:00 horas en el Aula Zertuche del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, donde asistentes y académicos se reunieron para conocer los planteamientos centrales de la publicación.

Una obra sobre el proceso formativo en el doctorado

El libro reúne diversos capítulos enfocados en la rigurosidad académica y en el proceso de introspección que experimentan los estudiantes de doctorado durante su formación como investigadores.

Durante la presentación estuvo presente la coordinadora de la obra, la Dra. Alma Elena Gutiérrez Layton, quien subrayó la relevancia del trabajo colaborativo y del análisis de los procesos cognitivos que ocurren en los estudios de posgrado.

La académica explicó que el texto busca visibilizar el tránsito intelectual que viven los investigadores en formación al transformar sus experiencias y aprendizajes en conocimiento estructurado.

Académicas analizan los aportes del libro

La presentación contó con la participación de un panel integrado por especialistas que ofrecieron sus reflexiones sobre el contenido de la obra.

Entre ellas estuvo la Mtra. Iliana Garza, quien destacó la relevancia del libro al abordar los múltiples elementos que intervienen en el proceso de cursar un doctorado, desde la construcción conceptual hasta los desafíos académicos que enfrentan los estudiantes.

Por su parte, la Dra. Roxana Yépez Gerón compartió una visión sobre la manera en que las experiencias personales de los investigadores pueden transformarse en conocimiento científico validado mediante procesos metodológicos rigurosos.

Del conocimiento implícito a la construcción teórica

Durante el evento se realizó también un recorrido por los principales contenidos del libro, lo que permitió a los asistentes conocer las distintas construcciones reflexivas que integran sus capítulos.

En este espacio se explicó la metodología utilizada para convertir la intuición, la experiencia y los saberes previos —considerados conocimiento implícito— en marcos teóricos y conceptuales sólidos, es decir, en conocimiento explícito dentro del ámbito académico.

Espacio para el diálogo académico

La actividad concluyó con una sesión de preguntas y respuestas entre el público y las especialistas invitadas, lo que permitió ampliar el análisis sobre los aportes de la obra.

Con este tipo de actividades, el Colegio Civil Centro Cultural Universitario y la Universidad Autónoma de Nuevo León reafirman su compromiso con la difusión del conocimiento y la promoción de la producción académica generada en el ámbito universitario.

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