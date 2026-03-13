Golpe al huachicol y tráfico de migrantes: FGR detiene a siete

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de siete personas presuntamente vinculadas con delitos de tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos, como resultado de diversas investigaciones y operativos realizados en distintos puntos del país.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, detalló que las acciones derivan de trabajos de inteligencia coordinados entre diversas instituciones del Gabinete de Seguridad federal.

Desarticulan red de tráfico de migrantes

De acuerdo con la FGR, mediante labores de investigación realizadas junto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos, se logró identificar a una organización dedicada al tráfico de personas.

Las indagatorias establecieron que la red criminal operaba principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde facilitaba el traslado de migrantes provenientes de Guatemala con destino a Estados Unidos.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. Como resultado, un juez federal otorgó órdenes de aprehensión contra cinco presuntos integrantes del grupo.

Las autoridades señalaron que la organización contaba con casas de seguridad desde 2024 para resguardar a los migrantes mientras se concretaba su ingreso irregular al territorio estadounidense.

En seguimiento a estas investigaciones, se realizaron cateos en cinco domicilios ubicados en Ciudad Juárez, donde fueron detenidos José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, identificado como presunto líder de la organización.

Todos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

Detienen a presuntos huachicoleros en Veracruz

En un caso distinto, la FGR informó sobre la captura de dos personas relacionadas con el robo de hidrocarburos en el estado de Veracruz.

Las investigaciones apuntan a un grupo que operaba bajo la fachada de empresas contratistas de autotransporte de carga, el cual presuntamente se dedicaba a sustraer petróleo crudo propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como parte de la carpeta de investigación, en octubre de 2025 se ejecutaron cateos en inmuebles ubicados en los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde fueron asegurados miles de litros de petróleo crudo, turbosina, diésel y otros hidrocarburos.

Durante estos operativos también se decomisaron tractocamiones y semirremolques presuntamente utilizados para el traslado ilegal del combustible.

Derivado de las indagatorias posteriores, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra Enrique “N” y Roque “N”, señalados por su probable participación en delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Las capturas fueron realizadas por elementos de la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Enrique “N” fue detenido en Minatitlán, Veracruz, mientras que Roque “N” fue aprehendido en el estado de Oaxaca. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

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