Paramount adquiere Warner Bros por mas de 100.000 millones de usd

Paramount concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery en una operación valuada en 110.000 millones de dólares, tras firmar un acuerdo definitivo de fusión que redefine el panorama del entretenimiento global.

Se formaliza la compra por 110.000 millones de dólares

Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) firmaron este viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares.

En un comunicado conjunto se informó que ambas compañías suscribieron un acuerdo de fusión definitivo, mediante el cual Paramount adquirirá WBD para conformar una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel, enfocada en ampliar las opciones para el consumidor y fortalecer al talento creativo a escala internacional.

Nace un nuevo gigante global del entretenimiento

La operación permitirá integrar estudios de cine y televisión, así como plataformas digitales y señales tradicionales, bajo una sola estructura corporativa con alcance internacional.

La empresa combinada buscará consolidar su presencia en mercados estratégicos y fortalecer su competitividad en la industria audiovisual.

Pago de 31 dólares por acción y cierre previsto en 2026

Los términos del acuerdo establecen un pago de 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

La operación fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas empresas y se prevé que concluya en el tercer trimestre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias correspondientes y la aprobación de los accionistas de WBD.

Votación y posibles compensaciones a accionistas

Se anticipa que la votación relacionada con esta transacción se realice a principios de la primavera de 2026. En caso de que el proceso no se haya concretado antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una compensación de 0,25 dólares por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta que se formalice el cierre.

Estrenos en cines con mínimo 45 días de exhibición

El acuerdo también contempla lineamientos específicos para los lanzamientos cinematográficos de WBD. Cada película contará con un estreno completo en salas de cine, con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de su disponibilidad en video bajo demanda (VOD).

Además, se prevé que ese lapso pueda extenderse entre 60 y 90 días o más, con el objetivo de maximizar la audiencia de los títulos con mayor desempeño en taquilla.

Netflix se retira de la puja por WBD

La oficialización de la fusión ocurre un día después de que Netflix se retirara del proceso para adquirir WBD, luego de que Paramount presentara una nueva oferta esta semana.

La propuesta de Paramount respondió a la realizada por Netflix en diciembre, dentro de una alianza preliminar que buscaba adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o ‘streaming’ de WBD por 27,75 dólares por acción, lo que valoraba esos activos en aproximadamente 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a 82.700 millones.

Impacto en estudios, streaming y televisión lineal

Paramount subrayó que la transacción entre ambas compañías abre nuevas oportunidades narrativas en estudios de cine y televisión, así como en plataformas de streaming y canales lineales de la empresa combinada, ampliando su oferta de contenidos a nivel mundial.

