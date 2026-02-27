Alejandro Sanz reaviva rumores sobre relación con Stephanie Cayo

En medio de su actual gira por Latinoamérica, Alejandro Sanz volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Tras su ruptura con Candela Márquez a finales de 2025, el cantante ha sido vinculado nuevamente con la actriz Stephanie Cayo, con quien ya había enfrentado rumores en 2023.

La intérprete peruana ha estado presente en varios conciertos del tour ¿Y Ahora Qué?, lo que reactivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

¿Qué ocurrió en el Estadio Nacional de Lima?

El momento que detonó la conversación ocurrió durante el segundo y último concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima. Al finalizar el espectáculo, Stephanie Cayo salió del área de backstage y se acercó al artista en el escenario.

Frente al público, ambos se fundieron en un abrazo que fue captado por asistentes y difundido en redes sociales. El gesto coincidió con la interpretación de “Corazón partío”, uno de los temas más reconocidos del cantante, lo que incrementó el impacto del instante.

Mientras el artista invitaba a la actriz a permanecer junto a él ante el público, ella optó por regresar tras bambalinas, permitiendo que el cierre del espectáculo se mantuviera centrado en el intérprete.

Presencia constante en la gira

No es la primera vez que Stephanie Cayo acompaña al cantante en esta serie de presentaciones. El 14 de febrero, durante el concierto del Día de San Valentín, la actriz también estuvo presente y compartió imágenes con integrantes del equipo cercano del músico.

Reportes televisivos en Perú señalaron además que testigos habrían observado a ambos retirarse del recinto juntos una vez concluyó el espectáculo. Estos episodios fortalecieron las versiones sobre un acercamiento que iría más allá de la amistad.

De acuerdo con información difundida por medios de entretenimiento, la relación no estaría formalizada y ambos se encontrarían en una etapa inicial de conocimiento en el ámbito personal.

Antecedentes de rumores desde 2023

Las especulaciones no son nuevas. En 2023 ya se había señalado una posible relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo debido a la cercanía mostrada en distintos eventos. En ese momento, la actriz negó públicamente cualquier vínculo romántico.

“No para nada, en absoluto. Para nada, somos amigos”, declaró entonces ante cuestionamientos sobre su relación con el cantante.

En aquel periodo, el artista acababa de concluir su relación con Rachel Valdés. Posteriormente inició un romance con Candela Márquez, el cual finalizó a finales de 2025.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha emitido una postura oficial sobre los recientes rumores. Sin embargo, la coincidencia en distintos conciertos, la cercanía mostrada en público y la interacción constante en redes sociales han mantenido la atención de seguidores y medios especializados.

