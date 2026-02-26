Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 4.1% anual en el tercer trimestre de 2025, al sumar $35.2 billones de pesos corrientes, de acuerdo con cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El avance, correspondiente al periodo julio-septiembre, confirma una expansión económica apoyada principalmente en el mercado interno, aunque con señales de desaceleración frente a los trimestres previos.

Durante el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto #PIB fue de 35.2 billones de pesos corrientes y representó una variación anual de 4.1%.



Por el método del ingreso, la contribución de los principales componentes del PIB fue:

Salarios, el motor más dinámico

Bajo el enfoque del ingreso, la remuneración de los asalariados fue el componente con mayor crecimiento. Este rubro aumentó 9.9% anual y alcanzó $11.0 billones de pesos, equivalente al 31.4% del PIB, su mayor participación en más de un año.

El excedente bruto de operación, que refleja las utilidades empresariales, representó 39.6% del total, con $13.9 billones de pesos, aunque su incremento fue modesto, de apenas 0.8%.

El ingreso mixto bruto, vinculado a trabajadores independientes y pequeños negocios, creció 0.4% anual y aportó $7.6 billones de pesos, equivalente al 21.6% del producto.

También destacó el alza de 11.9% en impuestos sobre la producción e importaciones, mientras que los subsidios gubernamentales repuntaron de forma significativa, aunque con baja incidencia en el total.

Por el lado del gasto, el consumo final, hogares y gobierno, fue el principal sostén de la economía. Sumó $29.3 billones de pesos, es decir, 83.3% del PIB, con un crecimiento anual de 4.6%.

En contraste, la formación bruta de capital fijo, indicador clave de inversión en infraestructura y equipo, cayó 4.9% frente al mismo trimestre de 2024. El monto total fue de $7.7 billones de pesos, equivalente al 22% del PIB.

La contracción encendió alertas, ya que un año antes este rubro había crecido casi 10%, lo que evidencia un freno en la inversión productiva.

Comercio exterior con saldo mixto

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 6.0% anual y representaron 38.6% del PIB, mientras que las importaciones crecieron 5.9%, alcanzando 40.6% del producto.

El diferencial mantiene el déficit comercial como un desafío estructural para la economía nacional.

Crecimiento con menor ritmo

Aunque el crecimiento de 4.1% confirma una economía en expansión, la cifra es menor al 5.2% registrado en el segundo trimestre y al 7.0% del primero, lo que dibuja una tendencia de moderación.

Por otra parte, el INEGI informó que los datos del cuarto trimestre de 2025 se darán a conocer el 29 de mayo de 2026, bajo la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales 2008.

