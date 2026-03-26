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Aplazan sorteo de la Copa Asiática por conflicto en Medio Oriente

El sorteo de la Copa Asiática fue pospuesto por el conflicto en Oriente Medio. La AFC busca garantizar la asistencia de todos los participantes

  • 26
  • Marzo
    2026

La Confederación Asiática de Futbol anunció el aplazamiento del sorteo de la fase final de la Copa Asiática, previsto originalmente para el 11 de abril en Riad, debido a la inestabilidad provocada por el conflicto en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la participación de todas las delegaciones involucradas en el evento.

“El sorteo ha sido reprogramado para una fecha posterior para asegurar la asistencia sin interrupciones de todas las partes interesadas”, señaló la AFC.

Impacto del conflicto en el deporte

La tensión en la región, derivada de los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha obligado a modificar el calendario de diversos eventos deportivos internacionales.

Desde el inicio de las hostilidades, hace casi un mes, varias competencias han sido canceladas o reprogramadas ante los riesgos logísticos y de seguridad.

Arabia Saudita, sede histórica

La edición del torneo continental se disputará en Arabia Saudita, que albergará por primera vez la Copa Asiática, un campeonato que reúne a 24 selecciones del continente.

A pesar del aplazamiento del sorteo, la última fase de clasificación se mantiene programada y se jugará el próximo martes.

Los clasificados y favoritos

Entre los equipos que ya tienen asegurado su lugar en la fase final destaca Qatar, actual monarca del torneo.

También figuran selecciones de peso como Japón, cuatro veces campeona, además de Corea del Sur, Irán, Australia, Uzbekistán y Jordania, varios de ellos también clasificados al Mundial.

En contraste, la AFC confirmó que las fases finales de la Liga de Campeones de Asia Elite se disputarán conforme a lo previsto en Yeda, del 13 al 26 de abril.


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