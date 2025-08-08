Cerrar X
Olegario_Vazquez_Aldir_f30217ec52
Escena

Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2025

La Academia Latina de la Grabación también honrará a Bunbury, Olga Tañón y al ingeniero Eric Schilling durante la Semana del Latin Grammy

  • 08
  • Agosto
    2025

La Academia Latina de la Grabación anunció que el grupo mexicano Pandora será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical 2025. Artistas como Enrique Bunbury y Olga Tañón también recibirán la distinción.

Además, en esta edición de 2025 se entregará el Premio del Consejo Directivo, que incluye una donación de 10 mil dólares en instrumentos, así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a Entrega Anual de la Semana Latin Grammy”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

Mientras que Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo. El ingeniero de sonido recibirá este galardón por su aporte técnico a la música latina. Ha trabajado con artistas como Shakira, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, acumulando 12 Latin Grammy, ocho Grammy y ocho premios Emmy, indicó la Academia.

Además, se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, que reconocerá a docentes que integren la música latina en sus planes de estudio. El programa musical de la escuela del ganador recibirá 10 mil dólares en instrumentos, en alianza con la Fundación Cultural Latin GRAMMY.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

20250807_235801_92c4087408
Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar
Whats_App_Image_2025_08_07_at_11_59_35_PM_8385b2a87a
Toca inflación en México  su mejor nivel desde 2020
Captura_de_pantalla_2025_08_07_214024_4b5c9de68f
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 8 de agosto
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×