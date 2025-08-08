Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció que el grupo mexicano Pandora será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical 2025. Artistas como Enrique Bunbury y Olga Tañón también recibirán la distinción.

Además, en esta edición de 2025 se entregará el Premio del Consejo Directivo, que incluye una donación de 10 mil dólares en instrumentos, así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a Entrega Anual de la Semana Latin Grammy”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

Mientras que Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo. El ingeniero de sonido recibirá este galardón por su aporte técnico a la música latina. Ha trabajado con artistas como Shakira, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, acumulando 12 Latin Grammy, ocho Grammy y ocho premios Emmy, indicó la Academia.

Además, se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, que reconocerá a docentes que integren la música latina en sus planes de estudio. El programa musical de la escuela del ganador recibirá 10 mil dólares en instrumentos, en alianza con la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

