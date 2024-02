Película 'Bob Marley: One Love' domina la taquilla en EUA

La película biográfica “Bob Marley: One Love” dominó la taquilla estadounidense al estrenarse este fin de semana recaudando 27.7 millones de dólares.

Entretanto, “Madame Web” tuvo un mal estreno, en uno de los peores debuts de una película basada en un personaje de Marvel.

Ambas películas se estrenaron el martes, en un intento por atraer a parejas en el Día de San Valentín. Pero a pesar de que las expectativas estaban a favor de “Madame Web” (Sony), la preferida fue “One Love” (Paramount).

“One Love” de hecho tuvo un desempeño similar a otras películas recientes sobre rockeros, como “Rocketman” y “Elvis”.

Paramount vaticina que “One Love” recaudará 51 millones de dólares en sus primeros seis días, incluyendo el Día de los Presidentes, un feriado estadounidense que es este lunes. Añadió otros 29 millones en base a 47 territorios internacionales.

Producida por unos 70 millones de dólares, “One Love”, dirigida por Reinaldo Marcus Green y protagonizada por Kingsley Ben-Adir, ofrece un vistazo de Marley durante la grabación de su disco “Exodus” (1977) y antes de un histórico concierto en su Jamaica natal.

Entre los productores de la película están los hijos de Marley, Ziggy y Cedella, y su esposa, Rita.

Ziggy Marley, en un comunicado el domingo, dijo: “Agradecemos a todos por acoger esta película y así ayudar a proyectar el mensaje de un solo amor”.

Si bien la película tuvo mala reseña (43% en Rotten Tomatoes), la audiencia sí lo acogió, al darle “A” en CinemaScore.

“Madame Web”, sin embargo, no tuvo vida. Sony estima que recaudará 15.2 millones de dólares el fin de semana y 25.8 millones en seis días. En este caso el público (que le dio un “C+” en CinemaScore) coincidió con la crítica (que le dio un 13% en Rotten Tomatoes).

En una época un fracaso así era impensable para películas de superhéroes. Pero el filme, hecho con 80 millones de dólares y parte de la serie del Hombre Araña que tiene Sony, no pudo desechar los malos comentarios. En la película, Dakota Johnson hace el papel de una paramédica en Nueva York que tiene poderes de clarividente.

Las películas de Sony relacionadas con “Spider-Man” han tenido resultados dispares. En total, las dos “Venom” han superado los 1,300 millones de dólares a nivel mundial. Pero “Morbius” (2022) tuvo mala crítica y recaudó apenas 167,4 a nivel global. “Madame Web” ni siquiera se acerca a los 39 millones que recaudó “Morbius” en su estreno. En 61 mercados de ultramar, “Madame Web” añadió 25.7 millones.

Pero el “Spider-verse” de Sony tuvo buenas noticias el sábado en la noche, ya que “Spider-Man: Across the Spider-Verse” ganó siete de los Premios Annie. “Across the Spider-Verse” está nominada como mejor película animada en los Oscar, y los Premios Annie podrían ser buen presagio.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

“Bob Marley: One Love - $27.7 millones. “Madame Web - $15.2 millones. “Argylle - $4.7 millones. “Migration - $3.8 millones. “The Chosen - $3.4 millones. “Wonka - $3.4 millones. “The Beekeeper - $3.3 millones. “Anyone But You - $2.4 millones. “Lisa Frankenstein - $2 millones. “Land of Bad - $1.8 millones.

Comentarios