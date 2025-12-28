China lanza ejercicios militares alrededor de Taiwán

Este lunes (tiempo local), las fuerzas armadas de China realizaron ejercicios militares alrededor de Taiwán. Movimiento al cual calificaron como "severa advertencia" contra fuerzas separatistas y de "interferencia externa".

Las fuerzas aéreas, navales y de cohetes anunciaron después que Beijing expresa su molestia por la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán, además de también una declaración por parte de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien aseguró que el ejército del archipiélago podría involucrarse en caso de que China tome medidas en contra de la isla.

China y Taiwán han sido gobernadas por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán y desde entonces la isla ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno chino la reclama como territorio soberano.

El coronel superior Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, dijo que los ejercicios militares, con el nombre clave "Misión de Justicia 2025", se llevarían a cabo en el Estrecho de Taiwán y en áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Shi afirmó que las actividades se centrarán en patrullas de preparación para el combate aire-mar, bloqueos en puertos clave y disuasión fuera de la cadena de islas.

Estos ejercicios ocurren una semana después de que China impusiera sanciones en contra de 20 empresas de Estados Unidos relacionadas con defensa y contra 10 ejecutivos, una semana después de que EUA anunciara la venta de armas a Taiwán por un valor de $10,000 millones de dólares.

En caso de que el congreso de EUA apruebe dicha venta, sería el mayor paquete de armas jamás vendido a Taiwán.

