Escena

Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía

El actor Peter Greene, reconocido por sus papeles en el cine de los años noventa, murió a causa de una herida de bala accidental, confirmó el Médico Forense

  • 18
  • Febrero
    2026

El actor Peter Greene, reconocido por sus papeles en el cine de los años noventa, murió a causa de una herida de bala accidental, confirmó la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el dictamen oficial, Greene falleció por una herida de bala en la axila izquierda que provocó lesión en la arteria braquial, desencadenando una hemorragia severa.

La causa de la muerte fue clasificada como accidental.

El intérprete fue encontrado sin vida el 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Manhattan, luego de que un vecino solicitara una verificación de bienestar. Según reportes, durante varios días se escuchó música proveniente del inmueble sin que nadie respondiera a los llamados en la puerta, lo que alertó a los residentes y derivó en la intervención de la policía.

Dictamen forense

El informe detalla que el disparo penetró por la axila izquierda y dañó la arteria que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano. La lesión causó una pérdida masiva de sangre que derivó en su fallecimiento. Las autoridades no encontraron indicios de un hecho intencional.

Greene, originario de Montclair, Nueva Jersey, tenía 66 años. En distintas entrevistas habló abiertamente sobre sus problemas pasados con la adicción, aunque allegados señalaron que se encontraba sobrio desde hacía al menos un par de años.

Trayectoria en cine y televisión

Greene alcanzó notoriedad por su interpretación de Zed en Pulp Fiction, cinta dirigida por Quentin Tarantino, así como por dar vida al villano Dorian Tyrell en The Mask, donde compartió créditos con Jim Carrey.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones, entre ellas The Usual Suspects, Training Day, además de series como Chicago P.D. y The Black Donnellys. También dejó una actuación póstuma pendiente en el próximo drama “Clika”.


