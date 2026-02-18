Podcast
Revelan causa oficial de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La Oficina del Médico Forense en Jefe de San Francisco determinó que la joven murió por efectos tóxicos de la cocaína y clasificó el deceso como accidental

  • 18
  • Febrero
    2026

La causa de muerte de Victoria Jones fue confirmada oficialmente semanas después de su fallecimiento a los 34 años. La Oficina del Médico Forense en Jefe de San Francisco determinó que la joven murió por efectos tóxicos de la cocaína y clasificó el deceso como accidental.

Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida la madrugada del 1 de enero en el hotel Fairmont San Francisco.

Personal del lugar solicitó apoyo de emergencia poco antes de las 3:00 horas, luego de hallarla en el suelo con aparentes signos de intoxicación.

Dictamen forense

De acuerdo con el informe oficial, la muerte fue consecuencia de una sobredosis accidental. Un audio de despacho citado por medios estadounidenses describió el caso como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, término que especialistas asocian con cianosis, condición provocada por la falta de oxígeno en la sangre.

TommyLeeJonesyVictoria-a4cf5bc6ef694c70b53f8c68d958865a.jpg

Paramédicos intentaron reanimarla; sin embargo, fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades señalaron que no se encontraron indicios de violencia ni de intervención de terceros.

Antecedentes y proceso legal

En los últimos años, Victoria había enfrentado problemas legales relacionados con el consumo de sustancias en California. En 2023, su padre solicitó una tutela temporal al considerar que su hija se encontraba en riesgo. La medida fue otorgada en agosto de ese año y finalizó en diciembre.

Durante 2025, fue arrestada en al menos dos ocasiones por cargos vinculados con posesión de sustancias y un incidente de violencia doméstica. Se había declarado inocente de los señalamientos.

17714311564559.jpg

Tras confirmarse la noticia, la familia difundió un breve comunicado en el que pidió respeto a su privacidad. “Agradecemos todas sus buenas palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, expresaron.

Victoria Jones tuvo participaciones en cine y televisión en su juventud, incluyendo una aparición en Men in Black II junto a su padre. Su fallecimiento ha generado reacciones en medios internacionales y entre seguidores del actor.


