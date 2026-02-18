Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Nuevo León

Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas

Diputados se dieron un encontronazo por diferencias con una reforma al Código Civil en el tema de los contratos de arrendamientos de casas y departamentos

  • 18
  • Febrero
    2026

Los diputados en el Congreso del Estado se dieron un encontronazo al no estar de acuerdo con una reforma al Código Civil en el tema de los contratos de arrendamientos de casas y departamentos.

La propuesta fue hecha por el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, y los principales cambios son que debe haber un contrato que fije los plazos de pago y, de no tenerlo, se pagará por mes vencido, no por anticipado; el arrendatario está obligado a expedir comprobantes de pago a sus arrendadores y se podrá actualizar el monto de la renta de forma anual conforme al porcentaje de variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Sin embargo, tanto Morena, Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) estuvieron en contra, ya que consideran que la reforma protege más los intereses de los arrendatarios y retrocede el derecho de todos y todas a una vivienda digna. 

“Son varias las cosas que ellos piden quitar; algunas de ellas, y para mí la más importante, es el tope de 10% de aumento a la renta, con el pretexto de que la inflación puede aumentar, pero esto justamente habla de la forma que tienen de pensar, que no es pensando en los arrendatarios, porque claro que como diputadas y diputados nos toca hacer leyes para todas y todos". 

“Pero quiénes seríamos si no nos concentráramos sobre todo en aquellas personas que menos tienen y se me hace una manera muy simplista de decir, pues es que es un contrato, que busquen otro contrato, que busquen otro lugar donde vivir, que compren en vez de rentar, pues se me hace que eso va totalmente, es ser ajeno a la realidad de las personas que vivimos en Nuevo León”, dijo la diputada de Morena, Greta Barra. 

Por su parte, el diputado De la Fuente indicó que no es ningún retroceso, ya que se busca que siempre haya un contrato y que parece más un desconocimiento en el tema por parte de los diputados que votaron en contra. 

“Seguimos promoviendo la informalidad, pues ¿quién va a pagar impuestos y de dónde van a vivirlos?, ¿de dónde va a haber dinero para poder hacer las inversiones de parte de los gobiernos? Por eso luego ya no hay inversiones".

“Tenemos que buscar que todo sea formal y que todos paguemos impuestos. Eso es el deber ser de las economías del mundo. Pero bueno, creo que más que un tema de que estuvieran en contra, creo que es un tema de ignorancia”, agregó Carlos de la Fuente. 

La iniciativa se aprobó con el mínimo de votos, pues fueron 21 votos a favor por parte del PRI, PAN y PRD, mientras que en contra votaron 20 diputados de Morena, PT, PVEM y MC, quedando sin votar la diputada independiente, Rocío Montalvo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_11_at_16_30_00_c1a306fc07
Podrían otorgar deuda a cambio de más recursos a municipios
nacional_scjn_presidente_63581d3588
Aprueba SCJN que UIFE sea de la Fiscalía pero le quita facultades
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_56_44_PM_14c7f279d9
Busca Congreso se apoye a productores agrícolas de granos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×