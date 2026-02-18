Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas

Los diputados en el Congreso del Estado se dieron un encontronazo al no estar de acuerdo con una reforma al Código Civil en el tema de los contratos de arrendamientos de casas y departamentos.

La propuesta fue hecha por el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, y los principales cambios son que debe haber un contrato que fije los plazos de pago y, de no tenerlo, se pagará por mes vencido, no por anticipado; el arrendatario está obligado a expedir comprobantes de pago a sus arrendadores y se podrá actualizar el monto de la renta de forma anual conforme al porcentaje de variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Sin embargo, tanto Morena, Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) estuvieron en contra, ya que consideran que la reforma protege más los intereses de los arrendatarios y retrocede el derecho de todos y todas a una vivienda digna.

“Son varias las cosas que ellos piden quitar; algunas de ellas, y para mí la más importante, es el tope de 10% de aumento a la renta, con el pretexto de que la inflación puede aumentar, pero esto justamente habla de la forma que tienen de pensar, que no es pensando en los arrendatarios, porque claro que como diputadas y diputados nos toca hacer leyes para todas y todos".

“Pero quiénes seríamos si no nos concentráramos sobre todo en aquellas personas que menos tienen y se me hace una manera muy simplista de decir, pues es que es un contrato, que busquen otro contrato, que busquen otro lugar donde vivir, que compren en vez de rentar, pues se me hace que eso va totalmente, es ser ajeno a la realidad de las personas que vivimos en Nuevo León”, dijo la diputada de Morena, Greta Barra.

Por su parte, el diputado De la Fuente indicó que no es ningún retroceso, ya que se busca que siempre haya un contrato y que parece más un desconocimiento en el tema por parte de los diputados que votaron en contra.

“Seguimos promoviendo la informalidad, pues ¿quién va a pagar impuestos y de dónde van a vivirlos?, ¿de dónde va a haber dinero para poder hacer las inversiones de parte de los gobiernos? Por eso luego ya no hay inversiones".

“Tenemos que buscar que todo sea formal y que todos paguemos impuestos. Eso es el deber ser de las economías del mundo. Pero bueno, creo que más que un tema de que estuvieran en contra, creo que es un tema de ignorancia”, agregó Carlos de la Fuente.

La iniciativa se aprobó con el mínimo de votos, pues fueron 21 votos a favor por parte del PRI, PAN y PRD, mientras que en contra votaron 20 diputados de Morena, PT, PVEM y MC, quedando sin votar la diputada independiente, Rocío Montalvo.

