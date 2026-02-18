Taylor Swift es la artista global con mayor venta por sexta vez

La superestrella estadounidense Taylor Swift volvió a hacer historia este 18 de febrero de 2026 al ser nombrada Artista de Grabación Global del Año 2025 por la IFPI, convirtiéndose en la primera y única artista en liderar el ranking en seis ocasiones.

Con este reconocimiento, Swift suma victorias en 2014, 2019, 2022, 2023, 2024 y ahora 2025, además de lograr su cuarto año consecutivo en el número uno, una hazaña sin precedentes en la industria musical global.

De acuerdo con la IFPI, ha ganado el premio tantas veces como todos los demás artistas juntos en los últimos diez años.

“El sexto premio Artista Global del Año de la IFPI para Taylor Swift es un logro verdaderamente histórico”, declaró Victoria Oakley, directora ejecutiva del organismo, al destacar el impacto internacional de la cantante y el trabajo sostenido detrás de cada lanzamiento.

Un año histórico en cifras

El reconocimiento se calcula con base en los ingresos mundiales combinados de música física, descargas digitales y streaming durante el año calendario, considerando todo el catálogo del artista y no solo lanzamientos recientes.

En 2025, Swift vivió otro año extraordinario impulsado por el lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, y el estreno del documental de su gira, The End of an Era.

Según datos de Luminate citados por Billboard, The Life of a Showgirl vendió más de 3,4 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, estableciendo un récord histórico de ventas semanales. El álbum debutó con más de 4 millones de unidades equivalentes y también se convirtió en

el lanzamiento en vinilo más vendido del año en ese país, con más de 1,6 millones de copias.

Estos números reflejan no solo el éxito de sus nuevos proyectos, sino también el impacto continuo de su catálogo completo, incluidas sus regrabaciones y producciones anteriores.

El top global de 2025

En el ranking IFPI Global Artist Chart 2025, el segundo lugar fue para Stray Kids, marcando su tercer año consecutivo dentro del Top 5 mundial.

Les siguieron Drake en el puesto tres y The Weeknd en el cuarto lugar.

El quinto puesto fue para Bad Bunny, quien registró su sexto año consecutivo en la lista y se mantiene como uno de los artistas más constantes del ranking global.

Entre otras novedades del listado, Tyler, the Creator debutó en el puesto 12, mientras que el grupo japonés Mrs. GREEN APPLE ingresó por primera vez en el número 13 tras el éxito de su álbum aniversario. Además, Lady Gaga regresó al ranking por primera vez desde 2020 en el puesto 10, con reingresos también para Ed Sheeran, SZA y Justin Bieber.

¿Qué es el IFPI Global Artist Chart?

La lista anual de Artistas Globales de la IFPI es uno de los reconocimientos más importantes y completos de la industria musical.

Mide el desempeño comercial mundial combinando ventas físicas (CD y vinilo), descargas digitales y streaming,tanto en plataformas de suscripción como gratuitas, todo convertido en unidades equivalentes de álbum mediante una metodología propia que pondera el valor económico de cada formato en diferentes regiones.

A diferencia de rankings centrados en mercados específicos, este listado integra datos de miles de sellos discográficos a nivel global y evalúa el rendimiento total del catálogo del artista durante el año calendario.

Además del premio principal, la IFPI publica otras listas complementarias como el Global Album Chart y el Global Single Chart, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días.

Comentarios