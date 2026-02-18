Podcast
Nuevo León

Proponen ampliar órdenes de protección a víctimas

La propuesta indica que, en muchos casos que no son de violencia familiar u hostigamiento sexual, no se puede pedir protección mientras se lleva a cabo su caso

  • 18
  • Febrero
    2026

Para ampliar las órdenes de protección a víctimas, la diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, presentó una iniciativa de reforma a la ley, ya que actualmente esta protección solo se da en casos de violencia familiar.

La propuesta hecha por Martínez indica que, en muchos casos que no son de violencia familiar u hostigamiento sexual, hay personas que se sienten en un estado vulnerable y no pueden pedir protección mientras se lleva a cabo su caso, porque no aplica.

Por lo cual, la diputada indicó que es indispensable esta reforma al artículo 98 BIS del Código Penal para incluir que se puedan dar estas órdenes de protección a las víctimas cuando sea delito de lesiones graves, sea hombre o mujer la víctima.

“Detrás de cada cifra existe una historia. Detrás de cada carpeta de investigación por lesiones, existe una persona que fue golpeada, herida y vulnerada en su integridad física y emocional".

“No basta con castigar cuando el daño ya ocurrió. La función del derecho penal moderno también es prevenir que una agresión inicial termine en una tragedia irreversible”, dijo la diputada Berenice Martínez.

La legisladora agregó que en Nuevo León los delitos de lesiones dolosas representan un gran problema, ya que de 2023 a 2024 pasó de 5,000 a 7,000 casos registrados.

“Si una agresión ya produjo heridas graves, el riesgo de que vuelva a suceder es latente. Y cuando vuelve a suceder, muchas veces el desenlace es fatal".

“No es justo que dos personas con lesiones de igual gravedad reciban un trato distinto solo por el lugar donde ocurrió la agresión. La ley debe proteger por igual la integridad y la dignidad de todas las personas”, agregó la diputada.


