Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_01_41_AM_6ae342504b
Deportes

Sultanes Femenil, a escena en la Liga Mexicana de Softbol

Las regiomontanas reciben este jueves a Olmecas de Tabasco a las 20:00 horas en el diamante del Palacio Sultán, en el juego inaugural de la Temporada 2026

  • 22
  • Enero
    2026

Sultanes Femenil saltará hoy jueves al diamante del Palacio Sultán para “levantar el telón” de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol.

Y lo hará al recibir a Olmecas de Tabasco en el Estadio de Beisbol Monterrey, en duelo que iniciará a las 20:00 horas, y en el cual la cantante regiomontana, Tatiana, lanzará la primera bola.

La Liga Mexicana de Softbol vivirá su tercera temporada, al igual que el conjunto de la Sultana del Norte, que ya ha disputado dos Finales: en 2024 perdió ante Charros de Jalisco y en 2025 ante Diablos Rojos del México.

Sultanes Femenil hizo oficial la lista de jugadoras que representarán al equipo en esta temporada de la Liga Mexicana de Softbol.

Al mando de Rafael Guzmán, manager que estará haciendo su debut en el circuito, las de Nuevo León conformaron un grupo de 20 peloteras de calidad comprobada y cuyo principal objetivo es conseguir el título tras dos temporadas en las que la organización disputó la Gran Final.

En el cuerpo de lanzadoras debutan en el diamante nacional Ana Estrella y Sam Show. La primera llega al equipo tras pasar con excelencia el try out que hizo el club y destacar en la pretemporada. Por su parte.  Show, jugadora franquicia del equipo, cuenta con una trayectoria brillante; destacó en la universidad y construyó una exitosa carrera profesional en ligas élite de Estados Unidos y Japón, sumando títulos, All-Star y proyección internacional.

Otro nombre que resalta en el pitcheo regiomontano es el de Payton Gottshall, quien en la campaña 2025 fue pieza clave para el equipo al firmar una destacada marca de 10-4, con una efectividad de 2.78, 72 ponches, 1.31 de WHIP y 80.2 entradas lanzadas, números que la colocaron como la tercera lanzadora con más triunfos en toda la liga.

Yanina Treviño apuntala un cuerpo de pitcheo de lujo de las turquesas. La regiomontana se ha consolidado como uno de los nombres propios más destacados del circuito, sumando a su récord personal récords y noches históricas, al ser la primera lanzadora en protagonizar un juego perfecto, sin hit ni carrera.

En la receptoría destaca el regreso de la cubana Yarianna López, figura ofensiva en 2024, acompañada por Tahily Medina en su tercera temporada y el debut de Eimy Molina con Sultanes Femenil. (Con información de Sultanes.com.mx)

Ficha

Softbol femenil
Liga Mexicana
Temporada 2026
Fase regular
Juego inaugural
Olmecas Vs. Sultanes
Palacio Sultán
20:00 horas - Hoy

Otras series

Charros Vs. Diablos
Algodoneras Vs. El Águila
Naranjeros Vs. Bravas

Roster de Sultanes Femenil

PITCHERS

Sam Show
Yanina Treviño
Payton Gottshall
Ana Estrella

CATCHERS

Tahily Medina
Yarianna López
Eimy Molina

INFIELDERS

Suka Van Gurp
Baylee Klingler
Marcia Merino
Alejandra Treviño
Nalleli López
Guadalupe Piña
Erika García

OUTFIELDERS

Morgan Howe
Sol Barreras
Alana Snow
Karina Pérez
Savannah Wysocki 
Denise Pérez

MANAGER

Rafael Guzmán

Equipos participantes

Sultanes Femenil
Diablos Rojos Femenil
El Águila Softbol Femenil
Charros Softbol Femenil
Las Olmecas de Tabasco
Bravas
Naranjeros Softbol
Algodoneras de Unión Laguna


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sultanes_femenil_2026_2b2b16a74e
Sultanes Femenil presenta sus nuevas indumentarias para 2026
centro_acuatico_uanl_b78e258832
Inicia 2026 con actividad física en el Centro Acuático de la UANL
EH_CONTEXTO_fbb253e15d
Piloto Patricio O´Ward renueva con McLaren como piloto de reserva
publicidad

Últimas Noticias

43414d4e_96a4_4d94_88f8_271a731c411a_351b62c394
Después de años de trabajo… solo podrían recibir ‘migajas'
Whats_App_Image_2026_01_22_at_12_55_39_AM_778346a100
El Tricolor tiene de 'cliente' a Panamá, rival en turno
Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_40_11_AM_a056a09404
Sheinbaum visitará Reynosa a supervisar obras y programas
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×