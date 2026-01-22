Sultanes Femenil, a escena en la Liga Mexicana de Softbol

Sultanes Femenil saltará hoy jueves al diamante del Palacio Sultán para “levantar el telón” de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol.

Y lo hará al recibir a Olmecas de Tabasco en el Estadio de Beisbol Monterrey, en duelo que iniciará a las 20:00 horas, y en el cual la cantante regiomontana, Tatiana, lanzará la primera bola.

La Liga Mexicana de Softbol vivirá su tercera temporada, al igual que el conjunto de la Sultana del Norte, que ya ha disputado dos Finales: en 2024 perdió ante Charros de Jalisco y en 2025 ante Diablos Rojos del México.

Sultanes Femenil hizo oficial la lista de jugadoras que representarán al equipo en esta temporada de la Liga Mexicana de Softbol.

Al mando de Rafael Guzmán, manager que estará haciendo su debut en el circuito, las de Nuevo León conformaron un grupo de 20 peloteras de calidad comprobada y cuyo principal objetivo es conseguir el título tras dos temporadas en las que la organización disputó la Gran Final.

En el cuerpo de lanzadoras debutan en el diamante nacional Ana Estrella y Sam Show. La primera llega al equipo tras pasar con excelencia el try out que hizo el club y destacar en la pretemporada. Por su parte. Show, jugadora franquicia del equipo, cuenta con una trayectoria brillante; destacó en la universidad y construyó una exitosa carrera profesional en ligas élite de Estados Unidos y Japón, sumando títulos, All-Star y proyección internacional.

Otro nombre que resalta en el pitcheo regiomontano es el de Payton Gottshall, quien en la campaña 2025 fue pieza clave para el equipo al firmar una destacada marca de 10-4, con una efectividad de 2.78, 72 ponches, 1.31 de WHIP y 80.2 entradas lanzadas, números que la colocaron como la tercera lanzadora con más triunfos en toda la liga.

Yanina Treviño apuntala un cuerpo de pitcheo de lujo de las turquesas. La regiomontana se ha consolidado como uno de los nombres propios más destacados del circuito, sumando a su récord personal récords y noches históricas, al ser la primera lanzadora en protagonizar un juego perfecto, sin hit ni carrera.

En la receptoría destaca el regreso de la cubana Yarianna López, figura ofensiva en 2024, acompañada por Tahily Medina en su tercera temporada y el debut de Eimy Molina con Sultanes Femenil. (Con información de Sultanes.com.mx)

Ficha

Softbol femenil

Liga Mexicana

Temporada 2026

Fase regular

Juego inaugural

Olmecas Vs. Sultanes

Palacio Sultán

20:00 horas - Hoy

Otras series

Charros Vs. Diablos

Algodoneras Vs. El Águila

Naranjeros Vs. Bravas

Roster de Sultanes Femenil

PITCHERS



Sam Show

Yanina Treviño

Payton Gottshall

Ana Estrella

CATCHERS

Tahily Medina

Yarianna López

Eimy Molina

INFIELDERS

Suka Van Gurp

Baylee Klingler

Marcia Merino

Alejandra Treviño

Nalleli López

Guadalupe Piña

Erika García

OUTFIELDERS

Morgan Howe

Sol Barreras

Alana Snow

Karina Pérez

Savannah Wysocki

Denise Pérez

MANAGER

Rafael Guzmán

Equipos participantes

Sultanes Femenil

Diablos Rojos Femenil

El Águila Softbol Femenil

Charros Softbol Femenil

Las Olmecas de Tabasco

Bravas

Naranjeros Softbol

Algodoneras de Unión Laguna

