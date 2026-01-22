Sultanes Femenil, a escena en la Liga Mexicana de Softbol
Las regiomontanas reciben este jueves a Olmecas de Tabasco a las 20:00 horas en el diamante del Palacio Sultán, en el juego inaugural de la Temporada 2026
- 22
-
Enero
2026
Sultanes Femenil saltará hoy jueves al diamante del Palacio Sultán para “levantar el telón” de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol.
Y lo hará al recibir a Olmecas de Tabasco en el Estadio de Beisbol Monterrey, en duelo que iniciará a las 20:00 horas, y en el cual la cantante regiomontana, Tatiana, lanzará la primera bola.
La Liga Mexicana de Softbol vivirá su tercera temporada, al igual que el conjunto de la Sultana del Norte, que ya ha disputado dos Finales: en 2024 perdió ante Charros de Jalisco y en 2025 ante Diablos Rojos del México.
Sultanes Femenil hizo oficial la lista de jugadoras que representarán al equipo en esta temporada de la Liga Mexicana de Softbol.
Al mando de Rafael Guzmán, manager que estará haciendo su debut en el circuito, las de Nuevo León conformaron un grupo de 20 peloteras de calidad comprobada y cuyo principal objetivo es conseguir el título tras dos temporadas en las que la organización disputó la Gran Final.
En el cuerpo de lanzadoras debutan en el diamante nacional Ana Estrella y Sam Show. La primera llega al equipo tras pasar con excelencia el try out que hizo el club y destacar en la pretemporada. Por su parte. Show, jugadora franquicia del equipo, cuenta con una trayectoria brillante; destacó en la universidad y construyó una exitosa carrera profesional en ligas élite de Estados Unidos y Japón, sumando títulos, All-Star y proyección internacional.
Otro nombre que resalta en el pitcheo regiomontano es el de Payton Gottshall, quien en la campaña 2025 fue pieza clave para el equipo al firmar una destacada marca de 10-4, con una efectividad de 2.78, 72 ponches, 1.31 de WHIP y 80.2 entradas lanzadas, números que la colocaron como la tercera lanzadora con más triunfos en toda la liga.
Yanina Treviño apuntala un cuerpo de pitcheo de lujo de las turquesas. La regiomontana se ha consolidado como uno de los nombres propios más destacados del circuito, sumando a su récord personal récords y noches históricas, al ser la primera lanzadora en protagonizar un juego perfecto, sin hit ni carrera.
En la receptoría destaca el regreso de la cubana Yarianna López, figura ofensiva en 2024, acompañada por Tahily Medina en su tercera temporada y el debut de Eimy Molina con Sultanes Femenil. (Con información de Sultanes.com.mx)
Ficha
Softbol femenil
Liga Mexicana
Temporada 2026
Fase regular
Juego inaugural
Olmecas Vs. Sultanes
Palacio Sultán
20:00 horas - Hoy
Otras series
Charros Vs. Diablos
Algodoneras Vs. El Águila
Naranjeros Vs. Bravas
Roster de Sultanes Femenil
PITCHERS
Sam Show
Yanina Treviño
Payton Gottshall
Ana Estrella
CATCHERS
Tahily Medina
Yarianna López
Eimy Molina
INFIELDERS
Suka Van Gurp
Baylee Klingler
Marcia Merino
Alejandra Treviño
Nalleli López
Guadalupe Piña
Erika García
OUTFIELDERS
Morgan Howe
Sol Barreras
Alana Snow
Karina Pérez
Savannah Wysocki
Denise Pérez
MANAGER
Rafael Guzmán
Equipos participantes
Sultanes Femenil
Diablos Rojos Femenil
El Águila Softbol Femenil
Charros Softbol Femenil
Las Olmecas de Tabasco
Bravas
Naranjeros Softbol
Algodoneras de Unión Laguna
