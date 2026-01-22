Sheinbaum visitará Reynosa a supervisar obras y programas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribará este sábado a Reynosa como parte de su gira de trabajo por Tamaulipas y se prevé que el domingo continúe su agenda en la ciudad de Nuevo Laredo, de acuerdo con fuentes oficiales del Gobierno del Estado.

Su visita a Reynosa iniciará a las 2:00 de la tarde para supervisar el programa de viviendas que se realiza en ese municipio y a las 4:00 de ese mismo días verá sobre el apoyo a mujeres.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez confirmó que Sheinbaum no realizará su gira por la capital de Tamaulipas como se había dicho en un principio sino que llegará a la frontera de la entidad.

“La información que yo traigo es que va a estar en la frontera. Al parecer, va a estar en dos ciudades de frontera. Todavía no me lo confirman. Lo que sí sé es que va a dos municipios de la frontera; primero llega a Tampico y de ahí se traslada a la frontera en dos eventos distintos, pero no va a estar en Ciudad Victoria”, dijo.

El alcalde también destacó que la situación puede cambiar en cualquier momento, reconociendo el apoyo del gobierno del Estado y de la Federación. Agradeció al gobierno estatal por gestionar y al federal por aprobar los recursos necesarios para la construcción de la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, una de las obras en donde el estado impulsa fuertemente en beneficio de la población.

