Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_40_11_AM_a056a09404
Tamaulipas

Sheinbaum visitará Reynosa a supervisar obras y programas

La presidenta hará una gira por la frontera este fin de semana, con actividades en Reynosa y Nuevo Laredo enfocadas en programas de vivienda y apoyo a mujeres

  • 22
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribará este sábado a Reynosa como parte de su gira de trabajo por Tamaulipas y se prevé que el domingo continúe su agenda en la ciudad de Nuevo Laredo, de acuerdo con fuentes oficiales del Gobierno del Estado.

Su visita a Reynosa iniciará a las 2:00 de la tarde para supervisar el programa de viviendas que se realiza en ese municipio y a las 4:00 de ese mismo días verá sobre el apoyo a mujeres.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez confirmó que Sheinbaum no realizará su gira por la capital de Tamaulipas como se había dicho en un principio sino que llegará a la frontera de la entidad.

“La información que yo traigo es que va a estar en la frontera. Al parecer, va a estar en dos ciudades de frontera. Todavía no me lo confirman. Lo que sí sé es que va a dos municipios de la frontera; primero llega a Tampico y de ahí se traslada a la frontera en dos eventos distintos, pero no va a estar en Ciudad Victoria”, dijo.

El alcalde también destacó que la situación puede cambiar en cualquier momento, reconociendo el apoyo del gobierno del Estado y de la Federación. Agradeció al gobierno estatal por gestionar y al federal por aprobar los recursos necesarios para la construcción de la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, una de las obras en donde el estado impulsa fuertemente en beneficio de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

circulacion_billetes_falsos_tamaulipas_ba58c66984
Inquieta circulación de billetes falsos al sur de Tamaulipas
autos_chocolate_sheinbaum_9be41588d9
Aclara Sheinbaum reglas para regularizar autos 'chocolate'
ice_sheinbaum_redadas_78499fc142
Refuerza Federación defensa de mexicanos ante redadas del ICE
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T140519_177_b87cdc5aee
Anuncia NL estrategias para conectividad área ante Mundial 2026
san_pedro_sede_latam_637ab3f2b4
Tendrá San Pedro foro de movilidad sostenible
decomso_droga_saltillo_sintetica_8991538115
Decomisan 24 toneladas de precursores químicos en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×