Tamaulipas

Aumentan casos de gusano barrenador; ya hay 13 casos

  • 22
  • Enero
    2026

Hasta el momento, en Tamaulipas se han confirmado 13 casos de gusano barrenador en los municipios de Llera, Altamira, González y El Mante, de los cuales 11 continúan activos, informó el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Antonio Varela Flores.

El funcionario explicó que, ante la detección de estos brotes, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes, los cuales incluyen un barrido zoosanitario en una zona focal de 20 kilómetros y una zona perifocal que se extiende hasta los 40 kilómetros alrededor de los puntos donde se han detectado los casos.

Dentro de estas áreas, personal técnico especializado realiza recorridos constantes para la revisión de predios, así como de animales domésticos y de traspatio, con el objetivo de detectar heridas, aplicar tratamientos y tomar muestras cuando existe sospecha de infestación por el parásito.

Varela Flores detalló que gracias a estas acciones ya se han logrado inactivar dos casos, uno en el municipio de Llera y otro en Altamira, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas para evitar la propagación del gusano barrenador.

Asimismo, indicó que la zona de González es vigilada de manera prioritaria, debido a que concentra una de las mayores poblaciones de ganado en el estado, lo que representa un mayor riesgo sanitario y económico en caso de un brote más amplio.

El titular de Desarrollo Rural subrayó que el gobierno estatal mantiene coordinación con productores, veterinarios y autoridades sanitarias para contener el problema y proteger tanto al sector ganadero como a la salud animal, al tiempo que exhortó a los dueños de animales a reportar cualquier herida o anomalía que pudiera ser indicio de la presencia del parásito.


