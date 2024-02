Premios SAG se transmitirán por primera vez en Netflix

Desde que Netflix incursionó en la producción de películas originales, el servicio de streaming ha sido una fuerza anual en la temporada de galardones de Hollywood. Este sábado, en los Premios SAG, también será anfitriona.

La 30ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla se transmitirá por primera vez en vivo en Netflix, a partir de las 8 p.m. de Nueva York.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles debería encontrar una audiencia mucho mayor que la que ha tenido en los últimos años, y no sólo porque presenta otra batalla entre “Oppenheimer” y “Barbie”, las principales nominadas.

Después de más de dos décadas transmitiéndose en TNT y TBS con una audiencia cada vez más reducida, Netflix adquirió los derechos de transmisión de los SAG a principios de 2023. El año pasado, antes de que Netflix pudiera preparar su plataforma para el evento, los SAG se transmitieron en vivo en el canal de YouTube de Netflix. Esta vez los SAG se podrán ver en vivo por los 260 millones de suscriptores globales de Netflix en la plataforma.

¿Cómo ver la gala?

Es muy sencillo: puedes verlo en Netflix. La ceremonia durará unas dos horas sin cortes comerciales.

Para cualquiera que se quiera poner al día más tarde, el programa permanecerá disponible en la plataforma por 28 días.

Es una de las incursiones más significativas del servicio hasta ahora en eventos de transmisión en vivo. Netflix ha presentado previamente un especial de comedia en vivo de Chris Rock, un torneo de golf de celebridades y un episodio de reunión en vivo de “Love Is Blind”, este último se vio empañado por dificultades técnicas. Pero Netflix se prepara para más, el 3 de marzo, transmitirá un evento de tenis en vivo.

¿Cuáles son las favoritas para los SAG?

La película favorita (es posible que lo hayas escuchado antes) es “Oppenheimer”. La epopeya atómica de Christopher Nolan está nominada a cuatro premios, incluido el máximo honor del SAG, el de mejor elenco. Pero “Barbie” de Greta Gerwig también está nominada a cuatro premios y podría desafiar a “Oppenheimer” como mejor elenco.

Los votantes de los Premios de la Academia estarán atentos a los SAG. La votación de los Oscar se está llevando a cabo actualmente y se cerrará el martes. Tres de los últimos cuatro ganadores del SAG a mejor elenco se han llevado el premio a la mejor película en los Oscar. “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: señales del corazón”) y “Parasite” (“Parásitos”) ganaron en los SAG antes de triunfar en los Premios de la Academia. La excepción fue la ganadora de 2021 “The Trial of the Chicago 7” “El juicio de los 7 de Chicago” (“El juicio de los 7 de Chicago”).

Entre las nominadas televisivas, “Succession” buscará sumar un SAG a sus premios Emmy y Globo de Oro. Está nominada a cinco premios. También están en la mezcla “The Bear”, “Ted Lasso”, “Beef” y “The Last of Us”.

¿Dónde está el mayor drama?

Si bien, algunas categorías han estado aparentemente blindadas durante semanas, como la de actriz de reparto con la favorita Da’Vine Joy Randolph de “The Holdovers” (“Los que se quedan”), algunos de los premios más importantes son menos seguros.

Cillian Murphy (“Oppenheimer”) puede tener una ligera ventaja para el premio al mejor actor, aunque Paul Giamatti de “The Holdovers” está codo a codo con él. Lo mismo podría decirse del premio a mejor actriz, por el que podrían ganar Lily Gladstone de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) o Emma Stone (“Poor Things”).

¿Qué más se puede esperar?

El Premio SAG a la Trayectoria será otorgado a Barbra Streisand. Entre los presentadores se encuentra el trío de estrellas de (“El diablo viste a la moda”): Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Los Premios SAG de este año también llegan tras una huelga de meses en la que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) libró una amarga batalla por los derechos de sus integrantes. Gran parte del paro laboral se debió a los cambios en la industria del cine y la televisión provocados por el streaming, un cambio radical liderado por Netflix.

