francia_construye_nuevo_portaaviones_1ad18a4f3a
Internacional

Francia construirá un nuevo portaaviones nuclear

Este nuevo buque esta potencialmente listo para 2038, reemplazando al portaaviones anterior Charles de Gaulle que estuvo en acción por más de 20 años

  • 21
  • Diciembre
    2025

El país europeo construirá un portaaviones con una capacidad de 30 aviones de combate y 2000 marineros, "la demostración del poder de nuestra nación al servicio de la libertad en los mares y en medio de la turbulencia de nuestros tiempos". declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El portaaviones más grande de europa

Este nuevo buque esta potencialmente listo para 2038, reemplazando al portaaviones anterior Charles de Gaulle que estuvo en acción por más de 20 años, para ser exactos desde 2001.

El portaviones tendrá una gran distancia de desplazamiento de 78,000 toneladas y una eslora de 310 metros, el portaaviones anterior tiene un desplazamiento de 42,000 toneladas y una eslora de 261 metros, lo que quiere decir que el nuevo portaaviones tendrá un aumento del 85 por ciento de capacidad de desplazamiento y un aumento del 18 por ciento en altura.

Emmanuel Macron mencionó que la construcción de este nuevo portaaviones beneficiará a una gran cantidad de personas que trabajan como proveedores de empresas pequeñas y medianas.

Inversión en gran cantidad

Bajo el mandato de Emmanuel Macron se ha mencionado una gran cantidad de inversión hacia la gestión militar por la cantidad de 6.500 millones de euros en estos próximos dos años. 

Además el gobierno francés planea invertir en 64,000 millones de euros en su defensa para el 2027, aumentando el doble de la inversión del 2017 de 32,000 millones de euros.


