Presenta Green Day primer tráiler de su película ‘New Years Rev’

La banda formada en 1987 en California, compartió el primer vistazo de lo que será su película, la cual estará inspirada en sus inicios.

Esta comedia está escrita y dirigida por Lee Kirk y estará inspirada en los primeros días de Green Day, cuando aún siendo una banda recién creada, viajaban por carretera para presentarse en diferentes lugares y dormían en su furgoneta.

La historia seguirá a un trío de amigos que viajan por Estados Unidos después de pensar, erróneamente, que serán teloneros de Green Day en un concierto de Año Nuevo.

Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust fueron los elegidos para interpretar al grupo de jóvenes músicos que se embarcarán en un viaje que les cambiará la vida.

Billie Joe Armstrong, Tre Cool y Mike Dirnt serán los productores del proyecto.

El cantante, guitarrista y lider de la agrupación, Billie, recordó con cariño y alegría esa de la banda, la cual, formará parte de la cinta.

“Los días en furgoneta son geniales. Conducirás toda la noche sin dormir y luego tocarás un concierto para 10 niños en el sótano de la casa de un amigo de un amigo a 80 kilómetros al este de cualquier lugar del que hayas oído hablar. Pero lo harás de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Porque lo estás haciendo con tus compañeros de banda que se convierten en tu familia y es diferente a todo lo que has conocido antes”.

Se espera que la cinta contenga temas icónicos como "American Idiot", "Basket Case", "Boulevard of Broken Dreams", "Wake Me Up When September Ends", "Good Riddance (Time of Your Life)", "Holiday", y "When I Come Around", los cuales se han convertido en canciones icónicas del punk rock.

