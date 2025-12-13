Podcast
Escena

Muere Peter Greene, villano de 'Pulp Fiction' a los 60 años

Este afamado artista encontró un refugio en la actuación a los 25 años, luego de protagonizar uno de los sucesos más difíciles de su vida

  13
  Diciembre
    2025

El actor estadounidense Peter Greene fue encontrado sin vida a los 60 años, al interior de su departamento de Nueva York el pasado viernes.

De acuerdo con su exmanager, Greene fue hallado inconsciente dentro del inmueble y declarado muerto por las autoridades locales.

Green fue reconocido por interpretar diversos personajes en películas como "La Máscara" y "Pulp Fiction", así como en "The Usual Suspects".

Será personal del Servicio Médico Forense quien se encargue de realizarle la autopsia correspondiente. Sin embargo, las autoridades no sospechan que se trate de algún crimen.

Películas en las que participó Peter Greene

Peter Greene nació el 08 de octubre de 1965 en Nueva Jersey. Inició su carrera como actor de teatro a los 25 años, donde se especializó en interpretar villanos o policías corruptos.

De acuerdo con la agencia EFE, a lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, bajo la dirección de Oliver Ritchie y Quentin Tarantino.

En la película de "Pulp Fiction" o "Tiempos Violentos" interpretró a uno de los antagonistas más recordados de la era moderna del séptimo arte, Zed.

De las calles a las pantallas de cine

De acuerdo con distintos medios, Peter Greene escapó de casa a los 15 años para adentrarse al mundo del narcotráfico. 

Sin embargo, al escapar de los criminales que intentaron asesinarlo, Greene llegó al teatro para dedicarse por completo a la actuación. 

Sin embargo, Greene admitió que intentó quitarse la vida en 1996. Después de este episodio, decidió buscar tratamiento para sus adicciones, debido a que llegó a consumir diversas drogas, desde cocaína hasta heroína.

 


