Llega Cabrito Fest 2026 este mayo a Saltillo

Autoridades municipales y representantes del sector restaurantero anunciaron la realización del Cabrito Fest 2026, uno de los eventos gastronómicos más representativos de la región, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en las instalaciones de la Universidad La Salle Saltillo.

Durante la presentación, el alcalde Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a formar parte de esta celebración culinaria que resalta la identidad local.

El evento, organizado por la CANIRAC Coahuila, dará inicio a partir de la 1:00 de la tarde y reunirá a cerca de 40 expositores gastronómicos, además de contar con la participación especial de municipios de la Región Centro del estado.

Se estima una asistencia de alrededor de 3 mil 500 personas en un ambiente totalmente familiar, consolidando al festival como un referente no solo en Coahuila, sino a nivel nacional.

Los organizadores informaron que los boletos ya se encuentran a la venta con un costo de 700 pesos, mientras que niñas y niños menores de 12 años podrán ingresar sin costo.

Además del impulso turístico y cultural, el Cabrito Fest tendrá un impacto social, ya que se destinarán 100 mil pesos para becas en la misma institución sede.





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