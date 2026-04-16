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Nacional

Registran sismo en Jalisco; reportan saldo blanco

LAas autoridades reportan saldo blanco, sin daños a la infraestructura ni personas lesionadas. No obstante, se mantiene la vigilancia en la región

  • 16
  • Abril
    2026

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la tarde de este jueves 16 de abril en el estado de Jalisco, con epicentro a 5.9 kilómetros al sur de Tomatlán, de acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil.

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:58:13 horas y tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

Monitoreo tras el movimiento

Tras el registro del sismo, autoridades estatales activaron protocolos de revisión y vigilancia en coordinación con municipios de la región, con el objetivo de descartar posibles afectaciones.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informó que se mantiene un monitoreo permanente en la zona como medida preventiva, mientras continúan las evaluaciones en distintos puntos cercanos al epicentro.

Percepción en municipios y saldo preliminar

De manera preliminar, el sismo fue percibido de forma ligera en otras localidades de jalisco como Talpa de Allende, El Grullo, El Limón, Autlán de Navarro, Unión de Tula y Cabo Corrientes.

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, sin daños a la infraestructura ni personas lesionadas. No obstante, se mantiene la vigilancia en la región para atender cualquier eventualidad derivada del movimiento.


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